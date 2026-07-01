Hoy se cumple el plazo para la primera revisión conjunta de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Exfuncionarios, empresarios y analistas consultados por EL UNIVERSAL opinan que EU determinará que no desea renovarlo.

En este escenario, el artículo 34 del T-MEC establece que el tratado seguirá vigente, al menos hasta 2036, y se empezará un proceso de revisiones anuales.

Lee también Número "récord" de nuevos millonarios en el mundo; incremento se debe a "la fortaleza de los mercados financieros", según UBS

Si en alguna de las revisiones los tres integrantes acuerdan continuar, el T-MEC se va a renovar por 16 años más.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; el representante comercial de EU, Jamieson Greer; y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, se reunirán este miércoles virtualmente para comunicar “…si desean prorrogar la vigencia de este tratado por 16 años…”.

[Publicidad]

A pesar de las violaciones e incumplimientos al T-MEC por parte de los tres países, expertos coinciden en que ha sido muy exitoso.

Desde que entró en vigor hace seis años, las exportaciones de México a EU se incrementaron 84% y las importaciones 78%. El país se convirtió en el mayor vendedor y comprador de la Unión Americana, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio.

Lee también Lluvias complican operaciones en pistas del AICM; hay doble alerta por precipitaciones fuertes

[Publicidad]

“En seis años tenemos cifras récord en el comercio México-EU, vamos a cerrar con casi 900 mil millones de dólares. Tenemos cifras muy altas en materia de la Inversión Extranjera Directa que llega a México con más de 40 mil millones de dólares”, dijo el exjefe técnico negociador del T-MEC, Kenneth Smith Ramos.

“Aunque es un tratado sumamente exitoso hay irritantes comerciales, por ejemplo, la violación más grande al tratado son los aranceles al acero, aluminio y automóviles, porque está prohibido en el T-MEC aumentarlos unilateralmente”, expuso a este diario.

“Para incrementar los aranceles tienes que realizar una investigación para ver si hay condiciones que ameriten remedios comerciales o medidas antidumping, lo cual EU no ha llevado a cabo, pues aumentó los aranceles de manera unilateral y arbitraria”, señaló.

[Publicidad]

T-mec, para largo, pero con revisiones anuales

Lee también Prevén un T-MEC atrapado en la incertidumbre con fase de negociación prolongada; México resentirá golpe en la inversión

Fallas de México

Smith Ramos también hizo ver los incumplimientos de México, cuya regulación al sector energético significa un obstáculo para EU, porque mediante un cambio constitucional se echó para atrás la apertura que se otorgó en el tratado.

El exsubsecretario de Comercio Exterior encargado de la negociación del T-MEC, Juan Carlos Baker, explicó que hay varios incumplimientos del tratado y destacó el caso de la industria automotriz.

[Publicidad]

“México y Canadá ganaron un panel contra Estados Unidos por la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz y hasta donde sé, nunca hubo realmente un cumplimiento de parte de EU del fallo de ese panel”, comentó a esta casa editorial.

Lee también AMDA prevé revisiones anuales al T-MEC; prevé que EU mantendrá los aranceles si no renueva el acuerdo

“También México ha sido señalado por cambios a la ley en materia energética, violación que se tenía que retomar”, expuso Baker. Canadá igual tiene diferencias con Estados Unidos por el mercado de lácteos y plataformas digitales.

[Publicidad]

“Todos los incumplimientos no han impedido que el comercio crezca, aunque lo peor que podría suceder es que cada país diga, mira, como yo estoy incumpliendo y tú también, pues cada uno se queda con su incumplimiento, ya que erosionará la credibilidad del tratado”.

“¿Con qué apetito vas a querer tener el T-MEC por 16 años con disciplinas más fuertes y obligaciones más rudas si incumples con las que ya existen?”, cuestionó Baker.

Lee también EU sanciona a 11 personas ligadas al CJNG y robo de combustible; Hacienda bloquea red que usaba empresas de transporte y logística

[Publicidad]

Aranceles permanecerán

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que el escenario más probable es una revisión del T-MEC cada año, así como la permanencia de aranceles para exportar vehículos hacia EU.

“México y Canadá solicitarán la ampliación del acuerdo por 16 años, pero Estados Unidos no, lo cual nos coloca en una ventana de tener que mantenerlo 10 años más con una revisión anual”, manifestó Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.

La analista de Banamex, Paulina Anciola, anticipa que la revisión del acuerdo comercial se extenderá de manera anual hasta el final del mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de 2029.

Lee también México tiene más millonarios, según reporte de UBS; riqueza aumentó 60% en 2025

Desde su punto de vista, este escenario mantendrá elevados los niveles de incertidumbre y tendrá efectos sobre las decisiones de inversión y contratación en México, pero las revisiones anuales son preferibles a una eventual ruptura del acuerdo norteamericano.

Analistas de Oxford Economics también proyectan que haya un T-MEC atrapado en la incertidumbre y un periodo prolongado de negociaciones, sin un acuerdo integral a la vista y con los aranceles estadounidenses vigentes por un tiempo indefinido.

La elevada incertidumbre tendrá su principal impacto en México a través de una menor inversión, coincidieron.

Lee también ¿EU no renovará el T-MEC?; ven baja probabilidad de que se salga del tratado aunque no envió petición para mantenerlo

Hace unas semanas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que EU busca dentro de la estructura del T-MEC acuerdos bilaterales separados con Canadá y México, los cuales serían adyacentes al marco trilateral.

En respuesta, comentó que también Canadá buscará contar con acuerdos bilaterales separados con México.

Sobre la posibilidad de una salida de EU del T-MEC, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, dijo que la Casa Blanca requiere del aval del Congreso para abandonar el acuerdo, lo que parece poco realista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.