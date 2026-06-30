El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no dejará de tener vigencia, por lo menos se mantendrá otros 10 años más, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Ante la publicación de Reuters que asegura que mañana, el presidente estadounidense, Donald Trump, dará a conocer que no pedirá la extensión por 16 años más del T-MEC, el funcionario mexicano explicó los escenarios que hay para el futuro del tratado.

Los escenarios son: “vigencia hasta 2042 o vigencia hasta 2036, uno con revisión en 2032 y otro con revisión cada año”.

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En un videomensaje explicó que mañana se reunirá, de forma virtual, con sus contrapartes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y con el ministro canadiense de comercio, Dominic LeBlanc, como lo indica el texto del T-MEC para el sexto aniversario.

“Respecto a los siguientes pasos para la revisión del tratado que tenemos. Un camino es irnos a una revisión dentro de 6 años con una ampliación de la vigencia del tratado hasta 2042”, explicó.

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Confirmando la reunión de mañana por la mañana con Jamieson Greer de los Estados Unidos y Dominic LeBlanc de Canadá, así como su significado para el futuro del TMEC : pic.twitter.com/k5GoigfWzq — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 30, 2026

“El otro camino... es mantener la vigencia de 10 años que ya tenemos prevista hasta 2036 y hacer una revisión cada año con un alcance cada vez más limitado. No quiere decir que cada año vas a revisar todo el tratado. Vas a revisar algunos temas, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos 13 temas; Estados Unidos tiene 14. Canadá en su momento planteará los suyos, pero entonces el año entrante pues ya no habrán los mismos, harán cada vez menos”, comentó.

En el escenario de revisión anual, explicó que durante esos 10 años se puede decidir extenderlo en algún momento por otros 16 años.

Por ello, añadió que la respuesta a la pregunta de si dejará de estar vigente el T-MEC es: “no, no lo vemos así, sino no habría habido conversaciones formales.

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Al respecto, Consultores Internacionales Ansley dijo que las negociaciones trilaterales pueden llevar a la renovación automática del tratado por 16 años más.

Sin embargo, “aunque México y Canadá han mostrado su conformidad para que este escenario suceda, es altamente probable que Estados Unidos no dé el visto bueno para que esto suceda”.

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Lo que activará el mecanismo de revisiones anuales por 10 años, lo que significa que seguirá vigente el T-MEC pero estará “sujeto a cambios negociados por las tres partes”.

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