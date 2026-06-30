La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que el escenario más probable de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en una revisión del tratado cada año; así como la permanencia de aranceles para exportar vehículos hacia territorio estadounidense.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, comentó que en la videoconferencia que sostendrán los responsables de la negociación, prevista para mañana, México y Canadá sostendrán la postura de solicitar la ampliación de la vigencia del tratado por 16 años más.

Sin embargo, mencionó, Estados Unidos manifestará su intención de no prorrogar el acuerdo de libre comercio, “lo cual nos coloca en una ventana de tener que mantenerlo durante 10 años más con una revisión anual".

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"Este es el panorama más probable qué tendremos que enfrentar, no hay una condición de riesgo extremo donde se deje de contar con el T-MEC entre Canadá, Estados Unidos y México, la situación más probable es que nos mantengamos en una condición similar a la que hoy tenemos en cuanto a tener que convivir entre los términos del T-MEC y la determinación unilateral de Estados Unidos de imponer aranceles para la industria automotriz bajo la Sección 232”, afirmó Rosales, en conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de financiamiento automotriz a mayo.

Actualmente, los vehículos que se exportan hacia Estados Unidos y que cumplen con la regla de origen del T-MEC pagan un arancel de 25% y se les resta el valor del contenido estadounidense.

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Y aquellos vehículos que no cumplen con la regla de origen del T-MEC pagan la tasa de 25% más el 2.5% de arancel de nación más favorecida.

Destaca esfuerzos de México para reducir la tasa arancelaria

Rosales agregó que el Gobierno de México ha impulsado en la negociación que haya una reducción de la tasa arancelaria impuesta a México para que se ubique en un nivel competitivo, pues Corea, Japón y Alemania, siendo miembro de la Unión Europea, pagan un arancel de 15% sin tener que cumplir con una regla de origen.

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“El secretario de Economía lo ha ubicado muy bien en cuanto a que tenemos que esforzarnos en sacar adelante la negociación para que se mantenga el T-MEC con lo que haya que revisar, pero también reconociendo la convivencia con aranceles y la búsqueda de condiciones más competitivas para México”, agregó Rosales.

En el caso particular de la afectación a la industria automotriz bajo este escenario, Rosales destacó que los fabricantes de autos y autopartes han perdido competitividad con la aplicación de aranceles desde mayo del año pasado.

“Las empresas automotrices han venido de manera consistente reportando números negativos y esto en el largo plazo no es sostenible y, por supuesto, afectará a la plantilla laboral, a las inversiones y a la competitividad en general de la industria de Norteamérica, por eso la necesidad de hacer estos ajustes tal y como ha sido solicitado la propia industria automotriz de Estados Unidos”, apuntó Rosales.

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Financiamiento

De enero a mayo, el financiamiento para la compra de autos nuevos se ubicó en 74% del total de las ventas, según AMDA.

En 27 estados se reportó un índice de financiamiento igual o por arriba del 70%, mientras que 15 estados se quedaron por debajo del nivel nacional de 74%.

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Sonora ocupó el primer lugar con una participación del crédito automotriz de 86% de total de las compras, por arriba de Tamaulipas con 85% y de San Luis Potosí con 82%.

En cambio, las entidades con menor porcentaje de financiamiento fueron Oaxaca con 65.3%, Tlaxcala 62.7% y Guerrero en última posición con 59% de financiamiento automotriz.

Para vehículos de marcas chinas el porcentaje de financiamiento alcanzó el 58% y para modelos híbridos y eléctricos este índice fue de 52%.

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