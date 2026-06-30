Los ingresos del gobierno federal perdieron impulso en los primeros cinco meses del año comparado con igual periodo de 2025 debido a la debilidad en la recaudación de impuestos.

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelan que de enero a mayo de 2026 los ingresos del gobierno sumaron un total de 2 billones 781 mil 646 millones de pesos.

Es decir, un crecimiento nominal de 35 mil 994 millones de pesos, en comparación con lo que se obtuvo al término del quinto mes de 2025.

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Sin embargo entre enero y mayo del año anterior dicho aumento nominal fue de 364 mil 820 millones de pesos, el mayor en los últimos años para un periodo similar.

Del monto total, 2 billones 477 mil 738 millones de pesos correspondieron a la captación tributaria, lo que significó un avance nominal de 65 mil 848 millones de pesos, respecto a los primeros cinco meses de 2025.

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Significó una variación de 2.7%, que resultó menor al 8.9% que registró en mismo lapso de tiempo de un año antes.

La recaudación por medio del Impuesto Sobre la Renta (ISR) perdió fuerza al alcanzar 1 billón 345 mil 229 millones de pesos frente al billón 371 mil 269 millones de pesos de los primeros cinco meses del 2025.

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Por su parte, lo que se cobró a los consumidores por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) dejó ingresos 703 mil 351 millones de pesos contra los 653 mil 541 millones de pesos de enero a mayo del año pasado.

Mientras que por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) entraron a las arcas del gobierno federal 298 mil 799 millones de pesos, un poco más de los 268 mil 447 millones de pesos que se obtuvieron en el periodo referido debido a que se activaron los estímulos fiscales a los combustibles.

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