América Latina es una de las regiones con mayor potencial para el transporte aéreo, con un crecimiento de la demanda previsto en 3.7% anual hasta 2040, pero enfrenta como principal desafío la alta carga impositiva, alertó este sábado la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

“El transporte aéreo podría competir con el transporte en autobuses en América Latina, pero enfrenta una carga tributaria excesiva y un sistema regulador complejo”, afirmó el vicepresidente regional de la IATA para América, Peter Cerdá, en una rueda de prensa en Río de Janeiro, Brasil.

El dirigente aseguró que los impuestos representan 29% de las tarifas aéreas en Latinoamérica, un porcentaje muy superior al de África (17%), Asia-Pacífico (17%) y Norteamérica (15%).

“Por eso queremos dejarle un mensaje claro a los gobiernos aquí: basta de impuestos. Los altos tributos impactan el poder de compra de los pasajeros”, afirmó Peter Cerdá al referirse a uno de los propósitos de la edición 82 de la Asamblea General Anual de la IATA, que se realiza entre domingo y lunes en la ciudad brasileña.

El dirigente afirmó que la región tiene que darle importancia al transporte aéreo debido a que en muchos países, como Brasil, Argentina y Colombia, la mayoría de los turistas utiliza autobuses en los que encaran viajes de unas 8 horas, mientras que podrían hacerlo en una o dos mediante avión.

Agregó que, por el contrario, el transporte en autobuses recibe incentivos y además tiene una baja carga impositiva.

De acuerdo con Cerdá, las aerolíneas tendrían capacidad de ofrecer tarifas compatibles con las de los autobuses si no pagaran impuestos tan elevados.

“El mayor desafío para la región es crear un sistema público de transporte aéreo. Hay que cambiar la imagen de que el aéreo es un modo de transporte para los ricos y convencer a los gobiernos que es un modo perfectamente viable para la región”, aseguró el directivo de la IATA.

Cerdá citó como casos preocupantes el proyecto brasileño para crear un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que elevaría 26% la tasa a los pasajes aéreos.

“Ese proyecto puede reducir 30% la demanda en Brasil. Con esa propuesta será imposible mantener un crecimiento sustentable a corto plazo”, advirtió el dirigente.

Mencionó el ejemplo negativo de Perú, donde un aumento del impuesto de 11.88 dólares por persona provocó una reducción de 10% en la oferta de sillas.

Según Cedrá, pese a que Argentina avanzó con las nuevas políticas del presidente Javier Milei, terminó anunciando un impuesto de 15% sobre los pasajes sin consultar a las aerolíneas.

Por el contrario, países como Paraguay, Guyana y Barbados redujeron los impuestos sobre el transporte aéreo y consiguieron elevar la demanda de los vuelos.

Citó igualmente los casos de Ecuador y de una ciudad como Cartagena (Colombia), que consiguieron importantes resultados a muy corto plazo tras reducir los impuestos.

“Latinoamérica puede tener un gran crecimiento, pero sólo si los gobiernos trabajan junto a la industria y no cometen errores en sus políticas de transporte”, afirmó Cerdá.

Sobre el potencial del sector para la región, el directivo afirmó que genera 3.8 millones de empleos y una renta anual de 85 mil millones de dólares.

Agregó que todos los países de la región vienen recibiendo mayor número de turistas extranjeros, que el año pasado fueron 47.8 millones para México, 9.3 millones para Brasil, 8.9 millones para República Dominicana, 7.5 millones para Argentina y 6.2 millones para Colombia.

“Canadá, China, Europa y Australia aumentaron sus vuelos hacia la región en los últimos años”, dijo.

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