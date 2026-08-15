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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que el priismo de Oaxaca tomó protesta a más de 170 Defensores de México, de cara a las elecciones federales de 2027.
Explicó que los defensores se desplegarán presencia en 10 distritos federales, 25 locales y 152 municipios con los propósitos de cuidar y defender cada voto.
"¡Tenemos rumbo y carácter! ¡El PRI estará presente en cada territorio donde la ciudadanía haga valer su decisión!", afirmó en redes sociales.
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dft/bmc
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