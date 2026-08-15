El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que el priismo de Oaxaca tomó protesta a más de 170 Defensores de México, de cara a las elecciones federales de 2027.

Explicó que los defensores se desplegarán presencia en 10 distritos federales, 25 locales y 152 municipios con los propósitos de cuidar y defender cada voto.

"¡Tenemos rumbo y carácter! ¡El PRI estará presente en cada territorio donde la ciudadanía haga valer su decisión!", afirmó en redes sociales.

Toma de protestar a más de 170 Defensores de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, el 15 de agosto de 2026. Foto: X @PRIOaxaca_

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