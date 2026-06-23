Los representantes de los gobiernos de México y de Estados Unidos entraron a la fase de acuerdos, de redacción de textos y definición de plazos, tras intercambiar sus puntos de vista en dos rondas de negociaciones, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

En conferencia de prensa tras dar a conocer la Indicación Geográfica del Aguacate Franja Michoacán, aseguró que van a “entrar a la fase de acuerdos, con textos y con plazos; ya es una fase de conversaciones más específica. O sea, ya quedó claro qué quieres tú, ya quedó claro qué quiero yo, ya sabrás cada quien planteó lo que llamamos su carta a Santa Claus”.

Expuso que “ahora viene la etapa de ajuste y de discusión de a dónde vamos a llegar, cuál es el punto de entendimiento” en paralelo con la reunión trilateral que se realizará el primero de julio entre los ministros de comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Comentó que la redacción de los textos de los acuerdos que tendrán México y Estados Unidos se espera tener en el mes de julio, por lo que están en conversaciones.

Y, precisó que, en el escenario de que Estados Unidos quiera mantener el acuerdo por una década más y no por otros 16 años, se tendrán que realizar evaluaciones anuales al T-MEC y para ello se definirán los límites de éstas a fin de no generar incertidumbre.

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Dijo que, como lo pide el documento del Tratado, México y Canadá ya presentaron una carta sobre la importancia del acuerdo y esperan que la Casa Blanca lo haga el primero de julio próximo.

“Si el presidente (estadounidense Donald) Trump dice, nosotros preferiríamos que fuera sólo 10 años en lugar de 16. Cada año haremos una revisión, entonces la cuestión es cómo va a ser esa revisión, porque si no, puedes generar mucha incertidumbre”.

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Por eso, para evitar que haya revisiones cuatro o más veces al año “tenemos que acotar, precisar qué se entiende por esa revisión” para evitar generar incertidumbre a los inversionistas porque “no le puedes decir al inversionista, cada año voy a ver si sí o no (hay acuerdo comercial). Entonces, tendríamos que manejar claramente qué se excluye de esa revisión o qué se incluye”.

Reiteró que el primero de julio habrá una reunión por videollamada entre el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, el ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá, Dominic Leblanc, para revisar la implementación del T-MEC como lo indica el tratado.

Recordó que esa revisión se dará con un “gobierno en Estados Unidos que tiene una idea del mundo que no es el libre comercio. Y la proeza mexicana es sobrevivir, las actuales relaciones comerciales, que en buena medida se basan en ese concepto, en la nueva etapa que es muy proteccionista”.

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