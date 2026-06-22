El sector privado mexicano realizó una gira de trabajo por la Unión Europea en donde, además de buscar oportunidades comerciales y de inversión, dieron un mensaje de certidumbre sobre la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ante la preocupación de los europeos por la terminación del acuerdo.

Los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, y el de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, estuvieron la semana pasada en países europeos con cuatro ejes que guiaron su agenda: atraer inversiones, integrar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor exportadoras, conocer innovaciones y mostrar que hay certeza jurídica y fiscal en el país.

En un comunicado, el CCE dijo que plantearon a los inversionistas del viejo continente el hecho de que “el T-MEC continúa vigente bajo cualquiera de los escenarios de negociación en curso, ya sea una extensión del tratado a 16 años con revisiones cada seis o revisiones anuales con una vigencia de 10 años”.

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Añadió que el CCE apoya “activamente” al gobierno federal al colaborar con las autoridades para “llegar al mejor acuerdo posible”.

Medina Mora añadió que “el CCE asumió compromisos puntuales de vinculación con cada organismo —desde compartir el estudio de semiconductores de la OCDE y el mapeo de esquemas de diálogo con la Unión Europea, hasta explorar memorandos de entendimiento con MEDEF y dar seguimiento a la ratificación del Acuerdo México–UE en el Senado mexicano y el Parlamento Europeo”.

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Expuso que mantienen una agenda articulada, de largo plazo y en coordinación con el gobierno federal para detonar la inversión en México.

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Comentó que existe una coincidencia entre los sectores privados de los tres países, representados en el CCE, la US Chamber of Commerce, el Business Round Table y el Canadian Business Council, de que debe mantenerse el acuerdo de manera trilateral, que siga el libre comercio sin aranceles para los productos que cumplan las reglas de origen.

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El CCE afirmó que “este mensaje generó confianza a los inversionistas europeos en un momento de incertidumbre comercial global, reafirmando que México mantiene su atractivo como plataforma exportadora hacia Norteamérica”.

Al respecto, el presidente de la Coparmex dijo que el momento en que se realizó la genera se da en momentos en que “el intercambio comercial entre México y la Unión Europea supera los 100 mil millones de euros anuales, y solo con Francia, la inversión extranjera directa acumulada supera los 10 mil millones de dólares”.

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Estas cifras revelan una relación robusta, pero también con enorme potencial que aún no ha sido aprovechado por las MiPyMEs mexicanas, explicó.

Sierra agregó que, en Bruselas, se reunieron con representantes de la Business Europe (la cual reúne a 42 organizaciones empresariales de 36 países) con quienes “analizaron oportunidades para fortalecer la cooperación empresarial entre México y la Unión Europea, aprovechar el potencial del Acuerdo Global Modernizado México–Unión Europea y profundizar una relación económica que se encuentra en un momento de transformación histórica...”.

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