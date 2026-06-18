Para los inversionistas suizos, México es un país atractivo para el que tienen apuestas de largo plazo, por lo que el presidente de la SwissCham México, Francisco Martínez, anunció una inversión por mil 240 millones de dólares.

Esas inversiones se enfocarán en proyectos de los sectores de alimentos, químico y de manufacturas, cuyos detalles darán las empresas suizas en las próximas semanas.

El líder de la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria dijo que todo esto se da en el marco de la celebración del 80 aniversario de relaciones diplomáticas de Suiza con México.

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Expuso que “en el 2025 la inversión suiza alcanzó un récord de 2 mil 300 millones de dólares, consolidando a Suiza como el sexto inversor extranjero en México”.

Agregó que “esta es una apuesta de largo plazo que se refleja en una reinversión constante y en la operación de 55 plantas productivas a nivel nacional”.

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Consideró que los nuevos proyectos suizos fortalecerán las cadenas de suministro de la industria y también generarán empleos de alto valor agregado, lo que permitirá afianzar a México como una plataforma estratégica global para la exportación y el desarrollo tecnológico.

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"Nuestra visión como Cámara en nuestro décimo aniversario es clara: seguir contribuyendo al desarrollo económico del país mediante la innovación, la sostenibilidad y nuevas inversiones que fortalezcan la competitividad de ambos países", comentó el presidente de la SwissCham.

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En un comunicado, la Cámara explicó que hay un compromiso del sector privado helvético para mantener un dinamismo con sus inversiones en territorio mexicano.

De acuerdo con Data México de la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa en el 2024 ascendió a 553 millones de dólares, lo que significó que prácticamente se triplicó esa cantidad en el 2025; la mayor parte de los recursos se trató de reinversión de utilidades.

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Los datos oficiales muestran que de enero de 1999 a diciembre de 2025, el capital suizo acumulado en México sumó más de 12 mil millones de dólares.

En febrero del 2026, las principales exportaciones de México a Suiza fueron de oro en bruto u otras formas. Mientras que las principales importaciones fueron de sangre, productos inmunológicos, modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos.

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ss/mcc