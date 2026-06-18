Los fondos de inversión en México administran 5.2 billones de pesos en activos, lo que equivale a 14.70% del Producto Interno Bruto (PIB), además de que representan la mitad del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 y es un monto similar a la recaudación de impuestos prevista para este año.

Sin embargo, expertos señalan que si bien esos recursos pueden destinarse a financiar proyectos y obras de infraestructura, requieren más certidumbre para poder concretar un círculo virtuoso.

Algo que podría contribuir, afirman, sería revertir cambios o reformas que no van en el sentido de dar seguridad jurídica. También consideraron que se requiere impulsar la profesionalización en el segmento de las inversiones para que el ahorro interno siga creciendo, en especial el no obligatorio.

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Fondos de inversión

Lo anterior, en momentos en que la incertidumbre por conflictos geopolíticos podría disiparse a raíz del alto al fuego entre Irán y la Unión Americana.

En México existen alrededor de 10 mil personas certificadas por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), pero se estima que sólo cerca de 4 mil ejercen activamente la profesión.

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De acuerdo con GBM, en un país donde cada vez más personas muestran interés por invertir y construir patrimonio, esta cifra pone en perspectiva la magnitud de la oportunidad.

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El vocero de la AMIB, Roberto Cano, dijo que la industria de los fondos de inversión sigue en crecimiento, al pasar de representar 13.90% del PIB el año pasado a 14.70% en mayo de 2026.

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Lo anterior, a pesar de las dudas y la volatilidad que enfrentaron los mercados por factores geopolíticos, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esa proporción no incluye los recursos administrados por las Afore, añadió, que al cierre de mayo pasado sumaron cerca de 9 billones de pesos y son una fuente interna de financiamiento.

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Añadió que la nueva Ley de Infraestructura prevé distintos vehículos de inversión para proyectos con participación pública y privada, por lo que el sector estará atento hacia dónde se encaminarán esos planes para contribuir al desarrollo.

Cano aseguró que los fondos de inversión representan una buena alternativa para los ahorradores, pues están dando atractivos rendimientos. En consecuencia, consideró que no se debe dejar el “dinero sobre la mesa”.

Con ello se puede garantizar la educación de los hijos, viajar o construir un patrimonio, aseguró.

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Además, ese ahorro puede generar un círculo virtuoso, al destinarse a bonos de los sectores público y privado.

Por su parte, Valmex destacó en un reporte que el mercado de fondos de inversión en México mantiene una trayectoria de crecimiento robusta, con un aumento anual a doble dígito.

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De diciembre a mayo los fondos crecieron en 546 mil 983 millones de pesos, una variación de 11.7%. Medido en dólares, destacó, el avance es mayor, pasando de 241 mil 326 a 300 mil 863 millones, con un incremento de 24.7% impulsado por la apreciación del peso. Eso confirma una mayor penetración del ahorro institucionalizado entre los inversionistas mexicanos, destacó la institución.

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Otros factores que influyeron fueron un entorno de tasas de interés que ha mantenido atractivos a los fondos de deuda, la creciente cultura de inversión y nuevos participantes, pues el número de cuentas pasó de 13.5 a 17.7 millones de clientes, un alza de 3.1%.

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Panorama

No obstante, para el presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Víctor Manuel Herrera, es momento de hacer un cambio de timón para aprovechar esos recursos.

Lo anterior, tomando en cuenta que en el primer trimestre el PIB cayó a precios corrientes en 926 mil millones de pesos.

Es una cantidad muy importante, enfatizó, porque si se divide entre el número de habitantes, es una caída del PIB per cápita de 400 dólares por cada persona.

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Recalcó que mientras la economía de Estados Unidos sigue creciendo a un ritmo de 2%, México no va de la mano. “Tenemos que reflexionar y ver qué eventos empezaron a perjudicar el crecimiento, no sólo desde 2018, cuando se detiene esa tendencia de crecimiento entre ambos países”.

Herrera afirmó que no se han cumplido las expectativas de crecimiento constante, mientras que la población está perdiendo opulencia. “No se está distribuyendo riqueza, sino pobreza”, acusó.

El IMEF ha señalado que la falta de avance económico en el país proviene de los débiles niveles de inversión fija bruta, indicador que en mayo acumuló 19 meses al hilo con retrocesos, dinámica que inició con la reforma judicial.