El consorcio conformado por Regiomontana de Construcción y Servicios (Recsa), COMSA y VISE obtuvo la licitación internacional para construir la infraestructura ferroviaria complementaria del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, tras presentar una oferta de 7 mil 152 millones de pesos.

En meses anteriores, el gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mediante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ahora Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

En septiembre de 2025, Grupo Carso, de Carlos Slim, gano el contrato para diseñar y construir un tramo de 111 kilómetros del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, en consorcio con la española FCC Construcción, con un valor de 31 mil 844 millones de pesos.

Lee también Alstom fabricará 47 trenes para rutas CDMX–Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo; primer convoy llegará en junio de 2027

Luego, ICA Constructora ganó, la construcción y diseño de 30.75 kilómetros (km) del tren Saltillo-Nuevo Laredo, por 11 mil 150 millones de pesos.

También, consorcio integrado por Gami Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales, AZVI y Recal Estructuras, Constructora Moyeda ganó la licitación para la construcción y diseño de un tramo del Tren de Pasajeros Saltillo - Nuevo Laredo por poco mas de 10 mil millones de pesos.

[Publicidad]

En abril pasado, el consorcio integrado por COMSA, Vise y Regiomontana de Construcción y Servicios (Recsa) ganó la licitación para diseñar y construir las estaciones ferroviarias: Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García, del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, con una propuesta de 890 millones de pesos.

Ahora nuevamente este consorcio se adjudicó la Licitación Pública Internacional Abierta LO-09-D00-009D00999-I-56-2026, por una mayor puntuación general del proceso de evaluación.

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda asiste al banderazo de salida a la construcción del tren de pasajeros. Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

Las obras comprenden la construcción de la Zona Integral de Control y Administración (ZICA) Derramadero, la ZICA Nuevo Laredo, la Zona de Inspección Las Torres, la Base de Mantenimiento Salinas Victoria y los Talleres y Cocheras García, instalaciones indispensables para la operación y conservación del sistema ferroviario.

[Publicidad]

Con una puntuación total de 91.70 unidades, integrada por 41.70 puntos técnicos y la máxima calificación económica, la propuesta de RECSA, COMSA y VISE superó a la presentada por Impulsora de Desarrollo Integral, Aldesa y China Civil Engineering Construction Corporation, que alcanzó 88.84 unidades.

La formalización del contrato se llevará a cabo el 22 de junio y las obras comenzarán el 25 del mismo mes. El plazo autorizado por la autoridad para desarrollar los trabajos será de 920 días naturales.

Durante el concurso participaron cinco grupos empresariales, aunque solamente dos consiguieron superar la evaluación técnica mínima establecida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

[Publicidad]

El corredor ferroviario tendrá una longitud aproximada de 396 kilómetros y unirá a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lee también Tren CDMX-Querétaro llegará a finales del primer semestre de 2027, prevé gobierno; anuncia avances en construcción

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, ha señalado que el proyecto implicará inversiones superiores a los 175 mil millones de pesos, contará con 11 estaciones y atenderá una demanda cercana a los siete millones de pasajeros anuales.

[Publicidad]

Además de fortalecer la movilidad regional, el proyecto pretende incrementar la conectividad logística con los principales centros industriales del noreste del país y con la frontera de Estados Unidos a través de Nuevo Laredo.

Los trenes podrán alcanzar velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora y se prevé que el servicio comience operaciones durante 2028.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa