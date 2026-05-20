Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), informó que los primeros dos trenes para los recorridos Ciudad de México – Querétaro y Saltillo – Nuevo Laredo llegarán el próximo año.

“El primer tren para el recorrido Ciudad de México - Querétaro llegará a final del primer semestre de 2027, y del tramo Saltillo - Nuevo Laredo, en el segundo semestre de 2027”, dijo.

Detalló que se adquirirán 15 trenes eléctricos para el servicio del AlFA a Pachuca, “de estos ya se fabricó la maqueta, que es la que se usa para validar todos los componentes y todas las características”.

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También se comprarán 47 trenes diésel eléctricos de la fase uno de los trenes del norte, “para los servicios Aeropuerto Ciudad de México - Irapuato y de Saltillo - Nuevo Laredo”.

“Estamos ya en la validación final de proyecto ejecutivo de los trenes, el suministro de los consumos críticos de inicio y empezaremos la fabricación en junio, es decir en un par de semanas estaremos iniciando la fabricación de los 47 trenes diésel eléctricos”, expresó.

También informó que el proyecto de la vía Querétaro - Irapuato que tendrá una longitud de 108.2 kilómetros, se encuentra en el armado de pilas, con 15 frentes de trabajo activos en 48 kilómetros, con un avance físico de 15%.

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La vía Saltillo - Monterrey Nuevo Laredo tendrá 396.3 kilómetros, y actualmente tiene 23 frentes de trabajo activos en 177 kilómetros, con un avance del 2%.

Finalmente dijo que durante el sexenio se proyecta construir 2 mil 377 kilómetros de vía férrea.

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