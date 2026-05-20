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La presidenta volvió a criticar la actuación de la gobernadora de Chihuahua, , por presuntamente bloquear la manifestación que organizó Morena en su contra, el pasado 16 de mayo.

La titular del Ejecutivo reaccionó a la declaración de la gobernadora panista, quien hoy negó que su gobierno haya utilizado recursos públicos para impedir la .

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo dijo que “le tocaría a las instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos”, pero pidió a la mandataria estatal ser consecuente con su discurso de libertad.

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“Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión. No puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política, de la libertad de manifestación, o sea lo que habla pues es de mucha inconsistencia, por decir lo menos. Si va a haber una manifestación, pues que haya una manifestación, siempre y cuando sea pacífica, verdad, aquí en la Ciudad de México hay cantidad de manifestaciones y a nadie se le abre una zanja para que no puedas pasar”, dijo.

Afirmó que se realizaron acciones para impedir la marcha de Morena, para protestar por la intervención de .

“Que cada quien tome su opinión a partir de lo que fue público y notorio. Todos pueden ver en las redes sociales lo que ocurrió con esta manifestación”, dijo.

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El pasado, 18 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum también acusó a la gobernadora Maru Campos de realizar acciones para impedir la marcha, e hizo un llamado a todos los gobernadores para que permitan la manifestación libre y la libertad de expresión.

“Es muy importante que haya en todos lados, no sé por qué pusieron carteles en Chihuahua para evitar una manifestación, es un llamado a todos los gobernadores, gobernadoras a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, a todos y a todas”, dijo ese día.

apr

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