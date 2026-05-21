Christian Nodal lanzó “Intro pal’cora” el último adelanto de su nuevo disco “Bandera Blanca”, en el que deja testimonio de todo lo que ha pasado en su vida en los últimos meses con fuertes declaraciones.

El Forajido se muestra solo, en escenas en blanco y negro con elementos representativos como una cruz demostrando su fe, además, la letra parece ser una contestación a más de una persona.

“Mi voz nació desde las entrañas del desierto. Donde todo es incierto. Y ha recorrido por cada rincón del mundo hasta llegar a ti. Las historias que se inventan y te venden de mí. No me quitan el sueño porque soy un soñador”, dice en la parte más introspectiva.

Entre las polémicas que parece resolver en este sencillo se encuentra la disputa con sus padres por el registro legal del nombre que en las semanas recientes lo ha tenido en un nuevo conflicto.

Así como a otras personas que a lo largo de su carrera pese a la confianza que les ha brindado ya sea en lo profesional o en lo personal lo han traicionado.

“Mala fama, buena vida. Brindo por la bendición. Yo ya me quité la venda. Sé quién pagó con traición”, señala.

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De igual manera parece reafirmarse como el máximo exponente del regional mexicano asegurando que pese a haber estado inactivo musicalmente por un periodo prolongado nadie pudo ocupar su lugar.

El resto de la canción es visceral pero con precisión hablando de cómo fue empezar en la industria con 17 años de edad, afirmó que su único interés es poder conectar con millones de personas.

“Intro pal’cora” deja las expectativas altas por el resurgimiento de su personaje “El Forajido”, la época más confrontativa de Christian que seguramente brillará en el resto del álbum.

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¿Cuándo y a qué hora se estrena el disco de Christian Nodal?

El nuevo disco de Christian Nodal, “Bandera Blanca” se estrena este mismo jueves 21 de mayo del 2026 en punto de las 18:00 horas cuando estará disponible en todas las plataformas.

Parece ser que cada uno de los 13 temas podría llegar acompañado de un video oficial como ha sucedido con el resto de los sencillos que se han estrenado recientemente.

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