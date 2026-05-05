En medio de los problemas legales que enfrenta Christian Nodal por su nombre, el cantante también vive entrañables momentos con sus fans, como ocurrió con una niña que subió al escenario para cantar con él durante uno de sus conciertos que ofreció en Chile.

Nodal, quien suele invitar al escenario a sus fans para que lo acompañen a cantar "Dime como quieres", el tema que canta con su esposa Ángela Aguilar, esta vez le extendió la invitación a una de sus más pequeñas fans que desde el arranque del show enseñó un mensaje pidiéndole al artista que la eligiera a ella.

La niña estaba cumpliendo 8 años de edad y deseaba recibir como regalo una cantada con Nodal, un sueño que se le hizo realidad y que según los videos que circulan en redes, Christian la pasó bastante bien cantando con la menor que se sabía muy bien la canción.

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Al final, la pequeña sorprendió al gritar:

"¡Te amo Christian!"

Christian Nodal, fascinado con niña fan que cantó con él "Dime como quieres".

Entre aplausos y el encanto que generó en Nodal, al terminar el tema la pequeña pidió conocer a Ángela, quien se encontraba tras bambalinas.

El encuentro entre la cantante y la niña ocurrió, y una foto de ambas circula en grupos de fans de la pareja que está por cumplir dos años de casados en medio de polémicas que van y vienen, la más reciente aseguraba que estaban separados, sin embargo, Christian y Ángela siguen juntos.

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Fan de Christian Nodal pidió conocer a Ángela Aguilar.

Las versiones de una supuesta separación surgieron después de días de ausencia pública y en redes de la pareja; la publicación del video "Un vals" protagonizado por una modelo muy parecida físicamente a Cazzu, ex de Nodal, habría provocado una molestia en la hija de Pepe Agular, sin embargo, la cantante de 22 años no se pronunció al respecto, pero sí su familia, quien negó lo que se estaba diciendo en redes al respecto.

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