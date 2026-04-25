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Después de la tormenta viene la calma, así lo están mostrando , quienes reaparecieron juntos en redes tras días de especulaciones de que la pareja se estaría separando debido al escándalo que se desató por la presencia de la modelo de Nodal, dicha modela tiene un gran parecido físico con Cazzu, ex de Christian y madre de su hija Inti.

Aunque el cantante de regional mexicano se deslindó de la elección de la modelo, diciendo que no es dueño de su nombre ni de su música (lo es su padre), muchas dudas quedaron en el aire y se dijo, incluso, que los cantantes ya ni vivían juntos.

Sin embargo por fotos y videos que ambos han compartido, mostraron que están de descanso en la casa que Ángela tiene en Zacatecas, ahí se encuentran con un grupo de amigos, entre ellos el influencer Kunno.

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Ángela y Christian compartieron un momento con sus seguidores mientras estaban relajándose montando en el rancho; el intérprete tuvo un concierto en Aguascalientes donde se presentó con éxito, pero ahí, no fue captado con su esposa.

Cazzu triunfa en su gira por EU con ritual de sanación

El éxito y los aplausos continúan para la trapera argentina Cazzu, quien recién inició su gira "Latinaje" por Estados Unidos con éxito y muchos elogios, sobre todo por su ritual de sanación, el cual se da cuando interpreta la canción "Con otra".

La expareja de Christian Nodal deleitó a su público con música y bailes llenos de sensualidad en el show de Chicago, donde Julieta Emilia Cazzuchelli, su verdadero nombre, habló de la sanación que significa interpretar dicho tema, el cual estaría dedicado a Ángela Aguilar.

"Nos vamos a ir haciendo algo que es como una especie de ritual de sanación", dijo previo a que comenzara a cantar "Con otra".

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rad

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