Guadalajara. Por ser una de las sedes del Mundial de Futbol, la ciudad se alista con una variada oferta cultural. También destaca la exposición Correspondencias, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, donde la curadora Laura Ayala Castellanos logra juntar a José Clemente Orozco y al cineasta soviético Sergei-Eisenstein. Con esta muestra se quiere mostrar al público “la admiración mutua que había entre los dos grandes creadores”.

“La curaduría de esta muestra nace de una investigación profunda, alimentada por una cuidada selección de textos, documentos y cartas personales”, indica el boletín .

Mientras que en el Museo Palacio de Gobierno se inaugurará el 7 de mayo Arqueología de la pasión mexicana, un viaje a las raíces profundas de nuestra relación con el juego y el ritual. Las piezas establecen un puente entre el pasado precolombino y la efervescencia contemporánea del balompié”.

Otra propuesta es Jalisco 70, en Jalisco Paseo Interactivo, en Zapopan. A través de foto de Miguel Rodríguez Juárez, la muestra recuerda cómo en 1970, Guadalajara fue sede del Mundial. Estará del 21 de mayo al 12 de julio.

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