El cantante Christian Nodal canceló la presentación que tenía programada para el próximo 23 de mayo en el Estadio de los Yaquis de Obregón, Sonora, apenas unas horas antes del lanzamiento de su nuevo material discográfico. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial difundido por el equipo del intérprete.

De acuerdo con el mensaje, el espectáculo correspondiente a su tour "Pa’l Cora" no podrá realizarse debido a “situaciones ajenas al artista, a su equipo de trabajo y a la empresa organizadora”, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas específicas de la cancelación.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar a todas las personas que adquirieron sus entradas y agradecemos su comprensión y apoyo”, señala el documento.

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Asimismo, se informó que quienes ya habían comprado boletos podrán solicitar el reembolso mediante el método de compra utilizado. El proceso, añadieron, será detallado próximamente por medio de la plataforma Boletito.com.

En el texto también se destacó que Christian Nodal y su equipo “se han caracterizado por ofrecer espectáculos de la más alta calidad”, razón por la cual aseguraron que buscan mantener los estándares que esperan sus seguidores.

La cancelación ha llamado la atención debido a que ocurre en un momento importante para el cantante sonorense, pues coincide con el lanzamiento de su nueva producción musical y, además, se trata de una presentación en su estado natal, donde suele generar gran expectativa entre sus seguidores.

En semanas recientes, Nodal también ha permanecido bajo los reflectores por aspectos relacionados con su vida personal y familiar. El cantante y Ángela Aguilar continúan siendo tema de conversación pública debido a la atención que genera su relación y las constantes reacciones en redes sociales alrededor de su matrimonio, el cual se dijo erróneamente que estaba en riesgo.

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Además, la situación entre Nodal y sus padres no estaría pasando por el mejor momento, ya que Christian Nodal atraviesa por una fuerte disputa legal y distanciamiento con su padre, Jaime González.

El conflicto se originó porque el cantante no es legalmente dueño de su nombre, imagen ni catálogo musical; todos estos derechos pertenecen a su padre a través de la empresa JG Music.

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