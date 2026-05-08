Christian Nodal volvió a apostar por el desamor en “Miel con licor”, sencillo con el que marcaría el inicio de una nueva etapa en su carrera.

A principios de esta semana, el esposo de Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al borrar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y compartir una sesión fotográfica en blanco y negro, movimiento que levantó las especulaciones sobre el rumbo musical que tomará ahora bajo la identidad de “El Forajido”, nombre ya conocido por su tour.

“Miel con licor”, disponible en plataformas como Spotify, Apple Music, Tidal y Amazon Music, retrata un amor contradictorio y una relación desgastada de la que el protagonista aún no logra desprenderse por completo.

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Con frases como “me estoy cansando, tengo que dejar irte aunque muera despacio” o “tú sabes a miel y a una mentira que disfrazas de verdad”, Nodal explora el dolor de soltar a alguien para poder volver a estar bien.

El cantante anunció el lanzamiento a través de sus redes, donde compartió un enlace directo a la canción.

Nodal, enfocado en su música

Durante su reciente concierto en el Movistar Arena de Chile, Nodal comentó en un encuentro íntimo con fanáticos previo al show que se había mantenido alejado de las redes sociales porque trabaja en distintos proyectos musicales.

Incluso reveló que contempla la posibilidad de grabar un álbum junto a Ángela Aguilar, aunque señaló que todavía deben darse varias condiciones para concretar el proyecto.

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“Te amo, mi amor. También para eso nos tenemos que preparar, tenemos que sacar un buen álbum juntos”, expresó frente a la cantante, quien se encontraba entre el público.

En medio de las versiones sobre un supuesto conflicto familiar relacionado con el control de su nombre artístico, el intérprete ha dejado ver que continúa concentrado en su carrera y en su relación amorosa.

¿Qué pasa con Christian Nodal y su familia?

De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la marca “Christian Nodal” aparece a nombre de su padre, Jaime González. Asimismo, el cantante, más recientemente, habría iniciado el proceso para registrar “El Forajido” bajo la Clase 41, relacionada con servicios de entretenimiento y espectáculos.

Documentos del IMPI dan cuenta del registro de la nueva marca de Christian Nodal. Foto: Captura de pantalla.

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Hasta el momento, ni Nodal ni su familia han emitido declaraciones oficiales sobre el tema. Sin embargo, el cantante lanzó un mensaje que muchos seguidores interpretaron como una indirecta sobre la situación:

“Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes. Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, los negocios y las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, dijo durante un concierto en Querétaro.

*Con información de Mariel López.