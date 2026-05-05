Lejos de cualquier crisis, Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesan un buen momento, tanto que el cantante ya contempla hacer música junto a su esposa.

El intérprete originario de Sonora se presentó recientemente en el Movistar Arena de Chile, donde, previo a uno de sus dos conciertos, convivió con un grupo de fanáticos en un encuentro más íntimo.

Nodal, quien estuvo acompañado por la hija de Pepe Aguilar, que lo observaba a la distancia, compartió que se había mantenido ausente de redes sociales debido a diversos proyectos en puerta, de acuerdo con un video difundido en TikTok.

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Fue entonces cuando uno de sus seguidores le preguntó con quién le gustaría hacer un dueto. Aunque en un inicio mencionó al colombiano Jessi Uribe, finalmente se inclinó por su esposa: “Te amo, mi amor. También para eso nos tenemos que preparar, tenemos que sacar un buen álbum juntos”, expresó.

El cantante no profundizó en el tema y señaló que aún tendrían que pasar varias cosas antes de concretar el proyecto. Posteriormente, continuó con sus interpretaciones para los seguidores.

A lo largo de su historia juntos, Nodal y Ángela han mantenido sus carreras de manera individual. Aunque se han hecho referencia en algunas canciones, no han vuelto a interpretar un tema juntos desde “Dime cómo quieres”, lanzado en 2020.

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Christian Nodal inicia una nueva etapa musical

Hace unos días, Nodal sorprendió al cambiar el nombre en sus perfiles de redes sociales a “El Forajido”, título con el que ya era conocida su gira.

El cambio ocurre después de que el cantante se viera envuelto en versiones sobre un supuesto conflicto legal con sus padres por el control de su nombre artístico, ya que la marca “Christian Nodal” aparece registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a nombre de Jaime González, su padre.

Documentos recientes indican que el intérprete presentó una solicitud para registrar “El Forajido” como marca propia bajo la Clase 41, que protege servicios relacionados con entretenimiento, espectáculos y actividades culturales.

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Hasta el momento, ni Nodal ni su familia han hecho declaraciones sobre este supuesto conflicto ni sobre los registros ante el IMPI.

Por su parte, el cantante y Ángela Aguilar también enfrentaron especulaciones de separación tras el lanzamiento de “Un vals”, videoclip que generó polémica debido a la aparición de una modelo similar a Cazzu, expareja de Nodal, decisión en la que él aseguró no haber participado.

Pese a ello, la pareja ha retomado poco a poco sus apariciones públicas.

*Con información de Mariel López.