Más Información

Madonna referenció a Leonora Carrington en la Gala del MET; esta es la historia detrás de la pintura

Madonna referenció a Leonora Carrington en la Gala del MET; esta es la historia detrás de la pintura

Scott Yoo es designado como director titular de la OFUNAM

Scott Yoo es designado como director titular de la OFUNAM

Luis Villoro, un gran pensador vigente

Luis Villoro, un gran pensador vigente

Que México retenga arte de los Gelman, piden

Que México retenga arte de los Gelman, piden

Así fue el gran robo hormiga en el Museo Nacional de México

Así fue el gran robo hormiga en el Museo Nacional de México

TV UNAM participará en el encuentro internacional de televisión pública INPUT 2026

TV UNAM participará en el encuentro internacional de televisión pública INPUT 2026

Tras su fallecimiento en marzo pasado, se dieron a conocer nuevos detalles sobre la causa de la muerte de , actor de “Buffy, la cazavampiros”.

De acuerdo con el informe oficial obtenido por “People”, la Oficina del Médico Forense del condado de Putnam, Florida, determinó que el deceso fue por causas naturales, derivadas de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva.

El actor padecía neumonía aguda y presentó un infarto de miocardio como factores asociados, mientras que el “mecanismo de muerte” fue un bloqueo del 90% en la arteria coronaria derecha.

Lee también

El día de su fallecimiento, Theresa Fortier, amiga del actor, que se encontraba en la residencia, llamó al 911 y señaló que Brendon tenía una tos persistente y se había automedicado. También indicó que le sugirió acudir al hospital, pero él se negó.

La autopsia reveló que el actor, quien encarnó a Xander Harris, tenía el corazón notablemente agrandado, así como estenosis severa de la arteria coronaria derecha, una obstrucción grave que reduce el flujo sanguíneo, estenosis moderada en la arteria descendente anterior izquierda y en las arterias circunflejas izquierdas, además de neumonía e inflamación del intestino delgado.

Lee también

La aterosclerosis, según MedlinePlus, es una afección en la que se acumulan grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias.

El 20 de marzo, la familia de Nicholas Brendon dio a conocer la lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartieron su dolor por la pérdida: “Estamos desconsolados”, expresaron, sin ofrecer más detalles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Christian Nodal lo humilla y lo cambia por Fuerza Regida, ¿Se arrepentirá? Foto: Youtube MoluscoTV / TikTok @esmeralda.canape

“Se arrepentirá…”: exviolinista de Christian Nodal lo deja atrás y enciende polémica con Fuerza Regida

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven". Foto: TikTok

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven"

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou se luce en impactante bikini rojo y ‘roba miradas’

[Publicidad]