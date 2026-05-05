Tras su fallecimiento en marzo pasado, se dieron a conocer nuevos detalles sobre la causa de la muerte de Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”.

De acuerdo con el informe oficial obtenido por “People”, la Oficina del Médico Forense del condado de Putnam, Florida, determinó que el deceso fue por causas naturales, derivadas de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva.

El actor padecía neumonía aguda y presentó un infarto de miocardio como factores asociados, mientras que el “mecanismo de muerte” fue un bloqueo del 90% en la arteria coronaria derecha.

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El día de su fallecimiento, Theresa Fortier, amiga del actor, que se encontraba en la residencia, llamó al 911 y señaló que Brendon tenía una tos persistente y se había automedicado. También indicó que le sugirió acudir al hospital, pero él se negó.

La autopsia reveló que el actor, quien encarnó a Xander Harris, tenía el corazón notablemente agrandado, así como estenosis severa de la arteria coronaria derecha, una obstrucción grave que reduce el flujo sanguíneo, estenosis moderada en la arteria descendente anterior izquierda y en las arterias circunflejas izquierdas, además de neumonía e inflamación del intestino delgado.

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La aterosclerosis, según MedlinePlus, es una afección en la que se acumulan grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias.

El 20 de marzo, la familia de Nicholas Brendon dio a conocer la lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartieron su dolor por la pérdida: “Estamos desconsolados”, expresaron, sin ofrecer más detalles.