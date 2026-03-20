El actor Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 "Buffy, la cazavampiros", falleció este viernes, 20 de marzo, a los 54 años.

La familia compartió la noticia a través de un comunicado difundido por The Hollywood Reporter:

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes que dio vida a lo largo de los años”.

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Se detalló que Brendon murió por causas naturales mientras dormía. En sus últimos años, había encontrado pasión por la pintura:

“Quienes lo conocían bien sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de su personalidad. Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba bajo tratamiento médico para controlar su enfermedad y, al momento de su fallecimiento, era optimista respecto al futuro”.

La familia pidió respeto por su privacidad y agradeció el apoyo recibido.

Brendon participó en "Buffy, la cazavampiros" durante siete temporadas, compartiendo créditos con Sarah Michelle Gellar. Su personaje, Xander Harris, era el único amigo de la protagonista que no poseía superpoderes.

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¿Quién era Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon nació en abril de 1971 en Los Ángeles y se vio influenciado por el teatro gracias a su madre, Kathy, quien trabajó como agente artística. Inicialmente aspiraba a ser jugador profesional de béisbol, pero una lesión en el brazo lo llevó a dedicarse a la actuación.

Comenzó en anuncios y como ayudante de producción. Su tartamudez le causó despidos de trece trabajos distintos, pero tras superarla logró presentarse a castings, incluyendo el que lo catapultó a la fama con "Buffy".

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En su vida personal, enfrentó problemas de alcoholismo y dificultades legales, entre ellas un incidente de violencia doméstica en 2017.

Entre sus trabajos en cine destacan "Psycho Beach Party", "A Golden Christmas", "My Neighbor's Secret" y "Big Gay Love". En televisión participó en "Dave's World", "The Pool at Maddy Breaker’s" y "Celeste in the City".