Chuck Norris entró al cine de manera estelar gracias a una pelea de ocho minutos, en artes marciales, sostenida con Bruce Lee en el Coliseo Romano.

Si Bruce lanzaba patadas con ambas piernas, Chuck no sólo las esquivaba o bloqueaba, sino que respondía con una certera en el rostro que hacía trastabillar al “dragón”.

Norris demostraba su fuerza golpeando una y otra vez a Lee, así como usando el propio impulso de éste para tirarlo con la espalda al suelo y seguir atacando. Pero justo en ese momento Lee hace una maniobra que, ahora causa risa: para evitar seguir castigado, agarra el vello pectoral del Norris y se lo arranca, logrando se soltado. Ya en pie, Lee sopla el vello en actitud retadora.

Para terminar la pelea, Lee suelta una patada y una serie de puñetazos a la cara de Norris; le agarra un brazo y le fractura la muñeca, después pega en la pierna de apoyo. Norris en un último contraataque intenta pegar, pero sólo cae en el regazo de Lee, quien le tuerce el cuello y mata.

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En señal de respeto, Lee le tapa el rostro y se retira.

La pelea formó parte de “El Dragón”, cinta de 1972 que prácticamente impulsó a Chuck como un personaje de acción que tenía una ventaja por encima de otros de su generación: en la vida real fue marine y peleó con EU en la guerra de Corea, por lo que defensa y ataque corporal era lo suyo.

Además fue campeón mundial de karate a inicios de los 60s con más de 180 victorias, retirándose de la actividad cuando apenas tenía 34 años porque dijo quería hacerlo de la mejor manera con pleno uso de facultades físicas y mentales.

Fue cuando el cine lo atrapó. Llegarían los filmes “Fuerza Delta”, “Escape de la isla del diablo”, “Desaparecido en combate”, “Furia silenciosa” y “Lobo solitario”, en varias de ellas también fungiendo como coordinador de coreografías de acción.

Junto con Clint Eastwood y Charles Bronson, Silvester Stallone y Jean Claude Van Damm, era de los actores cotizados del cine de acción en los 70s y 80s. Igual que la mayoría de ellos, podía acabar él sólo con batallones completos y sin amilanarse ante nada.

Su fama lo llevó a crear su propia marca de pantalones listos para la rudeza, con la garantía de que si se rompían eran reemplazados, y Atari diseño un juego basado en él.

El actor estadounidense Chuck Norris posa el 27 de noviembre de 1985 frente al cartel de la película "Invasion USA" en el Hôtel Plaza Athénée de París. Foto: Pierre VERDY / AFP.

La serie noventera “Walker ranger Texas” aprovechó toda su agilidad, imagen de hombre duro y recto,para ponerlo como un hombre que combatía a todo crimen en el estado sureño por casi diez temporada. Pero una parodia en “The tonigh show” de Conan O’ Brien en 2005, generó la proliferación de chiste en internet sobre la inmortalidad de Norris.

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“Si Chuck Norris llega tarde, más vale al tiempo ir despacio”, “en la nueva película de Star Wars,yo seré la fuerza”, “Chuck Norris no cree en Dios, Dios cree en él”, “toca agua hirviendo, se quema el agua” y “Chuck Norris ha estado en Marte, por eso no hay signos de vida”, son algunas de las frases que han surgido en torno a su figura.

A él no le han molestado, de hecho ha declarado que le divierten. Y eso que su filmografía no es abundante como la de otros: él apenas y rebasa las 40 producciones, lo que da como promedio menos de una por año. En 2012 formó parte de “Los indestructibles 2” y todavía en 2024 integró la cinta “Agente Recon”.

Hace unos días celebró su cumpleaños 86 en Hawai, con un video donde se le va haciendo ejercicio.

"No envejezco, subo de nivel”, dijo fiel a su estilo rudo y en broma.

Hoy 20 de marzo, la familia del actor informó que Norris falleció ayer tras ser hospitalizado por una emergencia de la que no se han dado detalles.

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