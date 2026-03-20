Antes de que nombres como Jason Statham, Dwayne Johnson, Tom Cruise, Keanu Reeves, entre otros, aparecieran en el firmamento del cine de acción, había uno que ya era una leyenda, Chuck Norris, quien desde 1968 definió lo que era ser un héroe rudo.

Carlos Ray Norris era especialista en disciplinas como Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-jitsu brasileño, y su propio sistema marcial, Chun Kuk Do, lo que le permitió rodar películas icónicas con secuencias de artes marciales inolvidables, aquí algunos ejemplos.

"Operación dragón" (1972)

Dos leyendas se reunieron en este filme, Bruce Lee y Chuck Norris, quienes dejaron para la posteridad la llamada lucha del siglo, cuando los personajes Tang Lung (Lee) y Colt (Norris), se enfrentan a muerte en el coliseo romano, con el fin de liberar a un grupo de inmigrantes chinos de la mafia italiana; el espectador disfrutará una demostración de artes marciales espectacular.

¿Dónde ver? HBO Max

Lee también: El último mensaje de Chuck Norris, el actor agradeció a sus fans: "No envejezco. Subo de nivel"

"Fuerza delta" (1982)

En esta película Chuck Norris da vida al mayor Scott McCoy, miembro del escuadrón de élite Fuerza Delta, encargado de liberar a los rehenes de un Boeing 707, que fue desviado de su ruta Atenas-Nueva York hacía Beirut por un grupo terrorista, y mientras el gobierno de los Estado Unidos está en negociaciones este grupo armado enfrenta una batalla llena de explosiones y golpes.

¿Dónde ver? Vix

"Desaparecido en combate" (1984)

Una de las películas más populares de Norris, en la cual da vida al sargento James Braddock, quien una década atrás logro escapar de un campo de concentración en Vietnam, pero al volver a este lugar descubre a prisioneros de guerra estadounidenses que se creían perdidos en combate, por lo que se lanza a una peligrosa misión para liberarlos.

¿Dónde ver? Prime Video

Lee también: Chuck Norris: del combate con Bruce Lee a convertirse en leyenda inmortal del cine de acción

"Walker Ranger de Texas" (1993 - 2001)

Se trata de una serie de la CBS en la cual está legendaria estrella interpreta al Ranger Cordell Walker, experto en artes marciales y excombatiente en la guerra de Vietnam, quien se encarga de mantener el orden y la paz en la ciudad de Dallas, Texas, acompañado por un singular equipo de trabajo.

¿Dónde ver? Prime Video

"Los indestructibles 2" (2012)

Chuck Norris se unió a legendarios actores como por Jason Statham, Sylvester Stallone, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Randy Couture, Terry Crews, y Liam Hemsworth, quienes en esta saga dieron vida a un grupo paramilitar conocido como los Expendables, que deberá rescatar a un grupo de rehenes, aquí Norris aparece como "Lobo Solitario", un mercenario que trabaja solo en sus misiones.

¿Dónde ver? HBO Max

Lee también: Chuck Norris: el mito del héroe imbatible y las dos veces que fue derrotado en el cine

rad