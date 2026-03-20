Las fotografías que compartió con Ana Bárbara continúan visibles en la cuenta de Instagram de Ángel Muñoz, pero la relación habría empezado a desmoronarse luego de que se desatara el escándalo de infidelidad por las declaraciones de la periodista costarricense Adriana Toval, quien aseguró haber mantenido un romance extramatrimonial de seis meses con Muñoz.

Esta semana, el programa “Siéntese quien pueda” reportó que el empresario había abandonado la casa que compartía con la cantante por decisión de ella, lo que marcó su separación. Ahora, el mismo programa captó por primera vez a Muñoz en un departamento de Beverly Hills vinculado a Ana Bárbara.

De acuerdo con los reportes, Ángel estaría quedándose en el lugar desde el martes por la tarde, acompañado de un amigo cercano al círculo familiar. Este espacio había sido utilizado como bodega de vestuario de la cantante, después habitado por las niñeras del hogar y, más recientemente, convertido en un Airbnb que dejó de estar disponible.

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Muñoz, quien también trabaja como funcionario de aduanas, fue cuestionado por un reportero sobre su situación sentimental con Ana Bárbara. “¿Qué pasó con Ana Bárbara?”, le preguntaron, a lo que respondió: “No, nada, ¿por qué?”.

Al preguntarle si vivía en ese departamento, comentó entre risas: “Yo no vivo aquí”. Posteriromente, se le preguntó sobre la infidelidad,pero el empresario no ofreció detalles y se retiró en su automóvil.

Escándalo por infidelidad

La polémica inició cuando, a través del programa "El gordo y la flaca", el paparazzi Jordi Martín, conocido por revelar la infidelidad de Gerard Piqué y Shakira, informó que conversó con Toval, quien además es creadora de contenido. La joven declaró que desde septiembre de 2025 mantuvo una relación con Muñoz hasta hace unas semanas, cuando él terminó el vínculo por supuesto arrepentimiento.

Toval señaló que todo comenzó como una relación “profesional”, en la que ella apoyaba al matrimonio en sus redes sociales, donde hace contenido del mundo del espectáculi, mientras Muñoz enfrentaba acusaciones de la familia de Ana Bárbara. Sin embargo, el contacto se volvió confidencial, romántico y sexual, incluyendo intercambio de fotografías explícitas, regalos y dinero. Los encuentros ocurrieron principalmente en septiembre y a mediados de octubre de 2025, en México.

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Además, Toval aseguró que Muñoz le confesó su intención de divorciarse de Ana Bárbara y quedarse con la casa en Los Ángeles.