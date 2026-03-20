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El tráiler de Sony Pictures de "Spider-Man: A Brand New Day", lanzado esta semana, se convirtió en el tráiler más visto de todos los tiempos con más de 718,6 millones de reproducciones en 24 horas, informó Variety.

El tráiler superó a "Deadpool & Wolverine" (2024), que ostentaba el récord con 365 millones de visualizaciones, al alcanzar 373 millones en tan solo ocho horas con "Spider-Man: A Brand New Day", de acuerdo con el medio especializado.

En aquel entonces, "Deadpool & Wolverine" había superado el adelanto de la cinta predecesora, "Spider-Man: No Way Home", de 2021, que alcanzó los 355,5 millones de visualizaciones en 24 horas.

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"Brand New Day" marca el regreso decomo Spider-Man desde 'No Way Home', la cinta que reunió a los anteriores intérpretes del hombre araña: Tobey Maguire y Andrew Garlfield, y que recaudó 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial.

El reparto incluye a Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

De acuerdo con la sinopsis oficial: "Han pasado cuatro años desde los sucesos de 'No Way Home', y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".

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El superhéroe sigue luchando contra el crimen de Nueva York a tiempo completo, "pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás", dice la sinopsis.

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