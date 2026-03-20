Más Información

“Alien Bitch”: mito, performance y violencia de género se cruzan en la obra de Enara Labelle

“Alien Bitch”: mito, performance y violencia de género se cruzan en la obra de Enara Labelle

Viaje a un siglo de arte con la colección de Femsa

Viaje a un siglo de arte con la colección de Femsa

Élmer Mendoza recibe el Premio Ibargüengoitia a nombre de los culichis "que hemos vivido dos años bajo asedio"

Élmer Mendoza recibe el Premio Ibargüengoitia a nombre de los culichis "que hemos vivido dos años bajo asedio"

Leerán "Pedro Páramo" en la FIL Guadalajara por el Día Mundial del Libro

Leerán "Pedro Páramo" en la FIL Guadalajara por el Día Mundial del Libro

Dan Premio Tlamatini al arqueólogo Leonardo López Luján y a la restauradora Diana Magaloni

Dan Premio Tlamatini al arqueólogo Leonardo López Luján y a la restauradora Diana Magaloni

Giovanni Piacentini ofrecerá dos presentaciones en México de su "Concierto para guitarra y orquesta"

Giovanni Piacentini ofrecerá dos presentaciones en México de su "Concierto para guitarra y orquesta"

El líder de la banda surcoreana de, actuará el sábado con una escayola y movilidad reducida tras lesionarse en un ensayo el jueves, en una actuación que marcará el regreso a los escenarios del grupo tras cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

El artista sufrió una y fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron daño en los ligamentos e inflamación, una rotura parcial de ligamento y una contusión del astrágalo, publicó este viernes la agencia de representación del grupo, BigHit Music, citada por la agencia Yonhap.

Siguiendo las indicaciones médicas, RM deberá llevar una escayola y limitar estrictamente sus movimientos durante al menos dos semanas para su recuperación.

Lee también:

Tras el diagnóstico, el líder de la banda expresó su compromiso con ofrecer una actuación de calidad en el simbólico regreso de BTS, aunque priorizará las recomendaciones médicas para prevenir cualquier agravamiento de su lesión.

Según señala el comunicado, la actuación de RM en el escenario, incluyendo la coreografía, se verá parcialmente limitada, mientras los siete miembros de BTS se preparan para la presentación de 'Arirang', su primer álbum de estudio en casi cuatro años, lanzado este viernes.

El sábado, BTS ofrecerá un concierto gratuito de regreso en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en Seúl, con unos 22 mil asistentes con entrada, aunque se estima que alrededor de 250 mil personas podrían congregarse para seguir el espectáculo en pantallas instaladas en los alrededores.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y culpa a Christian Nodal “Sonsacó a una jovencita”. Foto: Tomada de Instagram @florindamezach1 / Tiktok @angelaaguilar_

“Pobre muchacha”: Florinda Meza estalla por Ángela Aguilar, culpa a Christian Nodal y enciende polémica con indirecta a Cazzu

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]