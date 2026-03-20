El líder de la banda surcoreana de K-pop BTS, RM, actuará el sábado con una escayola y movilidad reducida tras lesionarse en un ensayo el jueves, en una actuación que marcará el regreso a los escenarios del grupo tras cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

El artista sufrió una lesión en el tobillo y fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron daño en los ligamentos e inflamación, una rotura parcial de ligamento y una contusión del astrágalo, publicó este viernes la agencia de representación del grupo, BigHit Music, citada por la agencia Yonhap.

Siguiendo las indicaciones médicas, RM deberá llevar una escayola y limitar estrictamente sus movimientos durante al menos dos semanas para su recuperación.

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Tras el diagnóstico, el líder de la banda expresó su compromiso con ofrecer una actuación de calidad en el simbólico regreso de BTS, aunque priorizará las recomendaciones médicas para prevenir cualquier agravamiento de su lesión.

Según señala el comunicado, la actuación de RM en el escenario, incluyendo la coreografía, se verá parcialmente limitada, mientras los siete miembros de BTS se preparan para la presentación de 'Arirang', su primer álbum de estudio en casi cuatro años, lanzado este viernes.

El sábado, BTS ofrecerá un concierto gratuito de regreso en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en Seúl, con unos 22 mil asistentes con entrada, aunque se estima que alrededor de 250 mil personas podrían congregarse para seguir el espectáculo en pantallas instaladas en los alrededores.

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