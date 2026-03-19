Más Información

Dan Premio Tlamatini al arqueólogo Leonardo López Luján y a la restauradora Diana Magaloni

Dan Premio Tlamatini al arqueólogo Leonardo López Luján y a la restauradora Diana Magaloni

Giovanni Piacentini ofrecerá dos presentaciones en México de su "Concierto para guitarra y orquesta"

Giovanni Piacentini ofrecerá dos presentaciones en México de su "Concierto para guitarra y orquesta"

La argentina Sofía Balbuena gana el IX Premio Ribera del Duero por su libro "Personaje secundario"

La argentina Sofía Balbuena gana el IX Premio Ribera del Duero por su libro "Personaje secundario"

Siglo XXI, 60 años de la editorial en una muestra

Siglo XXI, 60 años de la editorial en una muestra

¿Punto final o suspensivos a la escuela de la SOGEM? 

¿Punto final o suspensivos a la escuela de la SOGEM? 

Secretaría de Cultura supervisa avances en la renovación de escuelas de educación artística

Secretaría de Cultura supervisa avances en la renovación de escuelas de educación artística

Los fanáticos de esperaron casi cuatro años para volver a ver reunido al grupo de. Ahora, el septeto celebra su regreso, primero con el lanzamiento de su álbum el 19 de marzo y, poco después, con un concierto gratuito en la Plaza Gwanghwamun de Corea del Sur, el sábado 21.

Este jueves, el grupo declaró en un comunicado, retomado por medios locales, que se siente “emocionado” por reencontrarse con sus fans antes del evento. Se espera que la presentación atraiga a unas 260 mil personas, muy por encima de las 22 mil entradas disponibles.

Desde febrero, comenzaron los preparativos de seguridad, incluyendo medidas para prevenir cualquier ataque terrorista.

Lee también:

BTS pidió a sus seguidores colaborar para mantener el orden y la seguridad. “Haremos todo lo posible para ofrecer una gran actuación y les pedimos a todos los presentes que se mantengan a salvo”, dijo el miembro Jin. Además, expresó su agradecimiento por actuar en un lugar tan significativo, tradicionalmente reservado para eventos políticos.

Lanzamiento de ARIRANG

El quinto álbum de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se lanzará el 20 de marzo e incluirá 14 canciones en las que participaron todos los integrantes. ARIRANG toma su nombre de una canción folclórica coreana, reflejando la identidad, las raíces y el concepto del disco. El sencillo principal, "Swim", y su videoclip también se estrenarán este viernes.

En México, el álbum estará disponible desde la noche de este 19 de marzo, considerando la diferencia horaria con Corea.

Lee también:

Próxima gira mundial

BTS también se prepara para una gira mundial que comenzará en abril en Corea del Sur y continuará por Asia, América del Norte, Europa y América Latina. En México, las fechas programadas son el 7, 9 y 10 de mayo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Exmiss Universo descubrió que su novio le fue infiel con Ricky Martin… ¡con una chancla! Foto: Instagram

“¡Me engañó con Ricky Martin!” Exmiss Universo descubre traición por unas chanclas en foto

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]