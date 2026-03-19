Los fanáticos de BTS esperaron casi cuatro años para volver a ver reunido al grupo de K-pop. Ahora, el septeto celebra su regreso, primero con el lanzamiento de su álbum ARIRANG el 19 de marzo y, poco después, con un concierto gratuito en la Plaza Gwanghwamun de Corea del Sur, el sábado 21.

Este jueves, el grupo declaró en un comunicado, retomado por medios locales, que se siente “emocionado” por reencontrarse con sus fans antes del evento. Se espera que la presentación atraiga a unas 260 mil personas, muy por encima de las 22 mil entradas disponibles.

Desde febrero, comenzaron los preparativos de seguridad, incluyendo medidas para prevenir cualquier ataque terrorista.

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BTS pidió a sus seguidores colaborar para mantener el orden y la seguridad. “Haremos todo lo posible para ofrecer una gran actuación y les pedimos a todos los presentes que se mantengan a salvo”, dijo el miembro Jin. Además, expresó su agradecimiento por actuar en un lugar tan significativo, tradicionalmente reservado para eventos políticos.

Lanzamiento de ARIRANG

El quinto álbum de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se lanzará el 20 de marzo e incluirá 14 canciones en las que participaron todos los integrantes. ARIRANG toma su nombre de una canción folclórica coreana, reflejando la identidad, las raíces y el concepto del disco. El sencillo principal, "Swim", y su videoclip también se estrenarán este viernes.

En México, el álbum estará disponible desde la noche de este 19 de marzo, considerando la diferencia horaria con Corea.

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Próxima gira mundial

BTS también se prepara para una gira mundial que comenzará en abril en Corea del Sur y continuará por Asia, América del Norte, Europa y América Latina. En México, las fechas programadas son el 7, 9 y 10 de mayo.