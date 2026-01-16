BTS en México: ¿cuándo sale el nuevo álbum “Arirang”?; conoce el significado del nombre

Tras confirmar el regreso de BTS con su gira mundial donde tendrán dos fechas en México, el grupo surcoreano de K-pop volvió a acaparar los reflectores al anunciar su quinto álbum llamado “ARIRANG”.

Su fecha de lanzamiento será el próximo 20 de marzo y rápidamente se colocó como uno de los estrenos más importantes del año por la gran expectativa que hay en el regreso de la banda, además ya se encuentra habilitada la opción de preventa en algunas plataformas.

Asimismo, la cadena Target anunció que se asociará con los intérpres de "Butter" para lanzar ediciones únicas disponibles sólo en la preventa de "ARIRANG", donde los fanáticos podrán preordenar diez ediciones diferentes en vinilo del álbum, así como CD's con exclusivas con fototarjetas coleccionables.

En el centro de Seúl, Corea del Sur, lucen enormes letras de BTS. Foto: AP Photo/Lee Jin-man.

¿Qué significa "ARIRANG" el nombre del nuevo álbum de BTS?

Después de una pausa musical de cuatro años, el nombre del nuevo material de BTS "ARIRANG", causó gran revuelo entre el fandom ARMY por el significado que esconde esta palabra, pues hace referencia a una canción muy popular de su país, que representa una profunda herencia cultural entre la comunidad coreana.

"ARIRANG" es considerado como un himno en Corea y fue designada como un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2014, este nombre los conecta con sus raíces por la identidad que representa en la historia de Corea, de acuerdo con el organismo "este canto fortalece los vínculos sociales y contribuye a fomentar el respeto mutuo, sirviendo al pueblo coreano de vector para expresar sus sentimientos y aliviar sus penas".

La traducción de esta palabra puede cambiar según la connotación emocional con la que se exprese, ya que para algunos significa “mi amado” y para otras personas se entiende como “reencontrarse” o “estar en armonía”.

BTS lanzará un nievo álbum. Foto: @bts.bighitofficial

*Con información de AP

