Más Información

Louis Tomlinson anuncia su nuevo sencillo “Imposter”; usuarios reaccionan con la mejor ola de memes

Louis Tomlinson anuncia su nuevo sencillo “Imposter”; usuarios reaccionan con la mejor ola de memes

¿Por qué sigue temblando en San Marcos, Guerrero?; esto se sabe de la zona sísmica

¿Por qué sigue temblando en San Marcos, Guerrero?; esto se sabe de la zona sísmica

¿Tienes solo 12 de días de vacaciones este año?; estas son las fechas clave para trabajadores

¿Tienes solo 12 de días de vacaciones este año?; estas son las fechas clave para trabajadores

¿Quién era Esther Thomas?; influencer murió a los 26 años tras someterse a cirugía de fibroma

¿Quién era Esther Thomas?; influencer murió a los 26 años tras someterse a cirugía de fibroma

Arturo Islas acusa agresión de Walt Dice; "muestra los golpes", responde activista

Arturo Islas acusa agresión de Walt Dice; "muestra los golpes", responde activista

Los amantes del pop están de fiesta, pues el cantante y compositor británico, -antes integrante de One Direction-, anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "Imposter".

A través una publicación en sus redes sociales, Tomlinson dio a conocer la portada de la canción y anunció que el sencillo saldrá el próximo martes 20 de enero.

"Mi próximo sencillo, ‘Imposter’, saldrá el 20 de enero. ¡No puedo esperar a que lo escuchen!".

Lee también

Usuarios reaccionan al anuncio del nuevo sencillo de Louis Tomlinson con la mejor ola de memes

Como era de esperarse, las y los fanáticos del cantante acudieron a redes sociales para expresar sus emociones por el lanzamiento de "Imposter", dejando una ola de memes.

Las y los usuarios y fanáticos del compositor comentaron sobre su emoción y sus ansias por escuchar el nuevo sencillo.

Otros hicieron referencia al anuncio simultáneo de Tomlinson y su amigo y excompañero de One Direction, Harry Styles, quien lanzará su nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Ocassionally".

Lee también

Algunos internautas captaron este fenómeno de Instagram, donde los actualmente, cuatro exmiembros de One Direction, subieron contenido a sus historias.

Memes del lanzamiento de "imposter" de Louis Tomlinson. Foto: X
Memes del lanzamiento de "imposter" de Louis Tomlinson. Foto: X

Por su parte, otros usuarios comentaron que ya están listos para bailar y cantar a todo volumen la nueva canción de Tomlinson.

Memes del lanzamiento de "imposter" de Louis Tomlinson. Foto: X
Memes del lanzamiento de "imposter" de Louis Tomlinson. Foto: X

Asimismo, algunos usuarios hablaron de su emoción por las apariciones públicas que hará el cantante, en sus esfuerzos por promover el nuevo sencillo.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]