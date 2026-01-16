Louis Tomlinson anuncia su nuevo sencillo “Imposter”; usuarios reaccionan con la mejor ola de memes

Más Información
Los amantes del pop están de fiesta, pues el cantante y compositor británico, Louis Tomlinson -antes integrante de One Direction-, anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "Imposter".
A través una publicación en sus redes sociales, Tomlinson dio a conocer la portada de la canción y anunció que el sencillo saldrá el próximo martes 20 de enero.
"Mi próximo sencillo, ‘Imposter’, saldrá el 20 de enero. ¡No puedo esperar a que lo escuchen!".
Lee también ¿Quién era Esther Thomas?; influencer murió a los 26 años tras someterse a cirugía de fibroma
Usuarios reaccionan al anuncio del nuevo sencillo de Louis Tomlinson con la mejor ola de memes
Como era de esperarse, las y los fanáticos del cantante acudieron a redes sociales para expresar sus emociones por el lanzamiento de "Imposter", dejando una ola de memes.
Las y los usuarios y fanáticos del compositor comentaron sobre su emoción y sus ansias por escuchar el nuevo sencillo.
Otros hicieron referencia al anuncio simultáneo de Tomlinson y su amigo y excompañero de One Direction, Harry Styles, quien lanzará su nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Ocassionally".
Lee también Beca Rita Cetina 2026: ¿de cuánto serán los montos del apoyo económico este año?
Algunos internautas captaron este fenómeno de Instagram, donde los actualmente, cuatro exmiembros de One Direction, subieron contenido a sus historias.
Por su parte, otros usuarios comentaron que ya están listos para bailar y cantar a todo volumen la nueva canción de Tomlinson.
Asimismo, algunos usuarios hablaron de su emoción por las apariciones públicas que hará el cantante, en sus esfuerzos por promover el nuevo sencillo.
También te interesará:
Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas y admite una “vulnerabilidad técnica”
“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática
¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]