Louis Tomlinson anuncia su nuevo sencillo “Imposter”; usuarios reaccionan con la mejor ola de memes

Los amantes del pop están de fiesta, pues el cantante y compositor británico, Louis Tomlinson -antes integrante de One Direction-, anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "Imposter".

A través una publicación en sus redes sociales, Tomlinson dio a conocer la portada de la canción y anunció que el sencillo saldrá el próximo martes 20 de enero.

"Mi próximo sencillo, ‘Imposter’, saldrá el 20 de enero. ¡No puedo esperar a que lo escuchen!".

Usuarios reaccionan al anuncio del nuevo sencillo de Louis Tomlinson con la mejor ola de memes

Como era de esperarse, las y los fanáticos del cantante acudieron a redes sociales para expresar sus emociones por el lanzamiento de "Imposter", dejando una ola de memes.

Las y los usuarios y fanáticos del compositor comentaron sobre su emoción y sus ansias por escuchar el nuevo sencillo.

snoopy dancing to imposter by louis tomlinson pic.twitter.com/SpPBilRShm — noor ໑̣🇵🇸 (@L0UYANNA) January 16, 2026

Otros hicieron referencia al anuncio simultáneo de Tomlinson y su amigo y excompañero de One Direction, Harry Styles, quien lanzará su nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Ocassionally".

Estoy tratando de procesar dos anuncios al mismo tiempo



Harry Styles anunciando su cuarto álbum llamado

Kiss All The Time. Disco, occasionally.



Louis Tomlinson anunciando su próximo single llamado ‘Imposter’. pic.twitter.com/bUkKhyKrpA — ❯❯❯❯ HOW DID I GET HERE? ໑̣🍋 (@nhzllxtheshow) January 15, 2026

Algunos internautas captaron este fenómeno de Instagram, donde los actualmente, cuatro exmiembros de One Direction, subieron contenido a sus historias.

Memes del lanzamiento de "imposter" de Louis Tomlinson. Foto: X

Por su parte, otros usuarios comentaron que ya están listos para bailar y cantar a todo volumen la nueva canción de Tomlinson.

Memes del lanzamiento de "imposter" de Louis Tomlinson. Foto: X

Asimismo, algunos usuarios hablaron de su emoción por las apariciones públicas que hará el cantante, en sus esfuerzos por promover el nuevo sencillo.

la siguiente semana louis lanza imposter el 20, el 22 se presenta con jimmy fallon y el 23 se estrena how did i get here, oh porfavor se viene

pic.twitter.com/5pkLpXTvMk — karen🪩໑̣ (@speaknow_louis) January 16, 2026

