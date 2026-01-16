¿Quién era Esther Thomas?; influencer murió a los 26 años tras someterse a cirugía de fibroma

La influencer Esther Thomas, identificada en redes sociales como “Sunshine”, murió el 9 de enero de 2026 después de enfrentar complicaciones derivadas de una cirugía para extirpar un fibroma uterino.

La información fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en Instagram. Thomas contaba con casi medio millón de seguidores y había sido ingresada a un hospital tras presentar un intenso dolor de estómago el 28 de diciembre, situación que se agravó días después.

En el mensaje publicado en la red social, sus familiares informaron que la creadora de contenido fue hospitalizada en Año Nuevo y que su estado de salud se deterioró progresivamente.

En el comunicado señalaron: "Nosotros, la familia de Esther Thomas (también conocida como Sunshine), con dolor en nuestro corazón, lamentamos anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida hermana e hija, quien falleció repentinamente el 9 de enero de 2026 después de una cirugía fallida".

La influencer era conocida por realizar clips de comedia. Foto: Redes Sociales

Evolución médica y reacciones tras la cirugía

De acuerdo con la evaluación médica, el fibroma detectado en Thomas "había crecido muchísimo", lo que obligó a una intervención quirúrgica el 1 de enero ante el empeoramiento de su condición. Tras el procedimiento, surgieron complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

El influencer Chidera Madu, amigo cercano de la joven, declaró que la cirugía inicialmente fue considerada “exitosa”, aunque posteriormente la paciente presentó “complicaciones” que resultaron fatales.

Según información de Mayo Clinic, los fibromas uterinos son tumores frecuentes que se desarrollan en el útero y suelen aparecer durante los años reproductivos, cuando es posible el embarazo y el parto.

Su muerte fue a consecuencia de un fibroma uterino. Foto: Instagram

