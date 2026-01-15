La Casa de Bluey en CDMX: ¿cuánto cuestan los boletos de la experiencia inmersiva?

Más Información

Uno de los shows televisivos con mayor popularidad llegará a la CDMX con la experiencia inmersiva , donde la perrita australiana más famosa llevará a chicos y grandes a gozar como si formaran parte de sus episodios.

A través de juego y divertidas dinámicas, los asistentes podrán compartir momentos únicos de la mano de Bluey y su familia durante un recorrido interactivo por varias habitaciones de la casa que aparece en la serie animada.

A partir del 5 de marzo, los fans de la serie podrán disfrutar de este evento que se llevará a cabo en el centro comercial Perisur y que ha levantado gran expectativa.

La Casa de Bluey invita a niñas y niños a jugar dentro del hogar de la familia Heeler. Foto: Fever
¿Cuánto cuestan los boletos de La Casa de Bluey en CDMX?

Los boletos para asistir a La Casa de Bluey ya se encuentran a la venta a través de boletera Fever, con horarios de martes a domingo de 9:00 a 19:30 horas durante marzo y abril.

El costo de la entrada depende del tipo de boleto que adquieras, actualmente el sitio ofrece tres tipos de accesos con donde algunas fechas tienen precio especial:

  • Boleto General con acceso en día seleccionado con costo de $545 pesos y de $465 en preventa.
  • Boleto Flex con visita la experiencia el día y a la hora que quieras con costo de $779 pesos y de $660 en preventa.
  • Boleto Premium para visitar la experiencia el día y a la hora que quieras con acceso preferencial y un pack exclusivo de regalo con costo de $899 pesos y de $780 en preventa.

Cabe destacar que el recorrido tiene una duración de 6 minutos aproximadamente y la entrada para menores de 2 años es gratis.

La serie animada rompe con los roles tradicionales de género. Foto: Disney+
