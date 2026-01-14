VIDEO: extranjera cuenta cómo fue que un parásito devoró la córnea de su ojo mientras vivía en México

Más Información

Por medio de se volvió viral el caso de una joven que desarrolló un , causando alerta entre los usuarios de la plataforma.

Vivian Nosovitsky, quien se dedica a viajar por el mundo y da asesorías como fitness coach, causó gran controversia en plataformas digitales al contar que sufrió un daño irreversible en la vista al vivir una temporada en playas mexicanas.

Al presentar inflamación y dolor en su ojo, el diagnóstico de la joven de 21 años fue una úlcera en la córnea y, al no presentar mejoría, se realizó más estudios que indicaron la presencia de un parásito llamado Acanthamoeba keratitis.

Por falta de higiene, la tiktoker sufrió daños en la córnea de su ojo. Foto: Pixabay
Por falta de higiene, la tiktoker sufrió daños en la córnea de su ojo. Foto: Pixabay

Tiktoker cuenta cómo fue que un parásito se devoró la córnea de su ojo

Después de perder la vista en un ojo a causa del parásito que le estaba devorando la córnea, la creadora de contenido detalló que sus complicaciones de salud derivaron de un mal uso de sus lentes de contacto.

“Estuve viviendo intermitentemente en México durante tres años y no fui cuidadosa. No me aseguraba de limpiarlos todos los días y me metía al agua con ellos (...) Honestamente esto es lo más doloroso que he experimentado en mi vida”, mencionó.

En una actualización de su caso, la joven advirtió que este parásito se puede desarrollar al bañarse, nadar o dormir con los lentes de contacto puestos. Además, señaló que siente un dolor intenso ante la luz y su ojo izquierdo luce gris.

@vivnoso

Replying to @ScarlettSells thank you for all your prayers & kind messages 🙏 i wouldnt wish this kind of pain on anyone

♬ original sound - VIV 🪞

¿Qué es la Acanthamoeba keratitis?

De acuerdo con el Centro de Oftalmología Barraquer, la Acanthamoeba es una infección ocular que se presenta en la córnea y es causada por un un protozoo.

Este parásito está presente en el suelo, agua o el aire y afecta principalmente a usuarios de lentes de contacto por malas prácticas de higiene, provocando dolor intenso, enrojecimiento y visión borrosa, si no es tratado a tiempo puede causar pérdida de vista en casos severos.

dcs

