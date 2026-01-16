La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" abrirá pronto su convocatoria para el 2026. Este Programa Prioritario del gobierno federal ofrece un apoyo económico a familias con estudiantes en nivel básico, y pretende extender su cobertura a alumnos de primaria durante este año.

La beca tiene como objetivo principal fortalecer y garantizar el derecho a la educación para que ningún menor, sin importar sus circunstancias, tenga que abandonar sus estudios por falta de sustento financiero en su familia.

Hasta el momento, la convocatoria para le programa se encuentra todavía en la fase de asambleas informativas, por lo que se incita a los padres, madres y/o tutores de los estudiantes a estar al pendiente de los avisos en los planteles educativos de sus hijas e hijos.

La Beca Rita Cetina abierá pronto su convocatoria para alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿De cuánto serán los montos de la Beca Rita Cetina para el 2026?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha revelado los montos actualizados para el 2026 de la Beca Rita Cetina. De acuerdo con la página oficial de la beca, el apoyo económico dependerá de:

El momento en el que la familia comenzó a formar parte del programa.

Cómo está integrada una familia.

Nivel educativo de las y los menores que estén registrados.

Para las familias de CONTINUIDAD, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes, los montos pueden quedar así:

1 estudiante de primaria = 1,900 pesos bimestrales

estudiante de primaria 1,900 pesos bimestrales 2 estudiantes de primaria = 1,900 pesos bimestrales

estudiantes de primaria 1,900 pesos bimestrales 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = 1,900 pesos bimestrales

estudiante de primaria estudiante de secundaria 1,900 pesos bimestrales 2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales

estudiantes de secundaria 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales

Este programa apoya a familias con alumnos tanto en nivel secundaria como en nivel primaria. Foto: Imagen generada con IA

Para las familias que ingresarán al programa en marzo de 2026, los montos pueden ser:

1 estudiante de primaria = 2,500 pesos anuales

2,500 pesos anuales 2 estudiantes de primaria = 5,000 pesos anuales

5,000 pesos anuales 3 estudiantes de primaria = 7,500 pesos anuales

Familias de CONTINUIDAD con estudiantes de primaria de NUEVO INGRESO (es decir, en marzo 2026), los montos pueden ser:

1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = 1,900 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales

estudiante de primaria de continuidad estudiante de primaria de nuevo ingreso 1,900 pesos bimestrales 2,500 pesos anuales 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = 1,900 pesos bimestrales + 5,000 anuales

estudiante de primaria de continuidad estudiantes de primaria de nuevo ingreso 1,900 pesos bimestrales 5,000 anuales 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales

