Calendario SEP 2026: ¿cuándo serán las próximas vacaciones en México?; conoce la fecha exacta

Tras el regreso a clases y el inicio del 2026, tanto alumnos como padres de familia se preguntan por el próximo periodo vacacional que habrá durante el año conforme al .

Desde las primeras semanas del año, muchas familias empiezan a planear con anticipación las próximas para viajar a algún destino o disfrutar del tiempo de descanso con distintas actividades.

A continuación te diremos cuánto falta para el próximo periodo vacacional y todos los detalles que debes saber para apartar las fechas.

En 2026 habrá siete días feriados oficiales en México que permitirán varios fines de semana largos. Foto: Pixabay
¿Cuándo serán las próximas vacaciones en México?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el siguiente periodo de descanso en México corresponde a las vacaciones de Semana Santa, el receso de primavera que coincide con las celebraciones de origen cristiano.

Conforme a lo estipulado por la institución, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria gozarán de dos semanas de vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril.

Cabe destacar que antes del inicio de este receso, los estudiantes tendrán un fin de semana largo, pues el viernes 27 de marzo está señalado como sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Las primeras vacaciones del 2026 corresponde al periodo de Semana Santa. Foto: Unsplash
