BTS en CDMX: fanáticos piden transparencia a Ocesa; exigen claridad en precios y lugares

Luego de que el pasado martes 13 de enero la banda surcoreana BTS sorprendiera a sus fanáticas con el anuncio de una nueva gira mundial y fechas exclusivas para México este 2026, diversos grupos ARMY en redes sociales se han organizado para exigir a las promotoras de entretenimiento una buena experiencia.

Los miembros de la agrupación asiática salieron recientemente de la pausa temporal en sus actividades como artistas de Kpop para enfocarse en la realización de su servicio militar obligatorio. La banda ofrecerá tres presentaciones en vivo en la capital del país, en el Estadio GNP de la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Además de México, la banda recorrerá diversos puntos del globo terráqueo, desde Estados Unidos y Australia hasta países de Europa y Asia. La banda también dio a conocer el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado "ARIRANG", el cual llegará el próximo 20 de marzo, previo al inicio de la gira mundial.

ARMYS exigen una buena experiencia en concierto de BTS

Tras darse a conocer la nueva gira musical, en redes sociales diversos grupos de fanáticas, denominadas como comunidad ARMY, compartieron su entusiasmo por asistir a esta experiencia musical, pues, tras un largo periodo de hiatus, este inesperado regreso a los escenarios representa un momento esperado por miles de personas.

Por ello, los fans exigen a la Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) que el listado de precios de los boletos y el mapa del recinto para la elección de asientos en cada sección se publiquen con días de anticipación a la primera fase de la venta a finales de enero, con el fin de que las fanáticas puedan planear su compra con antelación y eviten "compras a ciegas".

"La organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio, tanto para los asistentes como para el propio proceso de venta", señalaron a través de un comunicado en redes sociales, mostrando su descontento ante el sistema de "tarifa dinámica" utilizado últimamente por la promotora de entretenimiento, la cual únicamente deriva en compras desordenadas y precios inalcanzables e injustos.

BTS en CDMX: fanáticos piden transparencia a Ocesa; exigen claridad en precios y lugares. Foto: X @BTSARMY_MXCO

Derivado de estas exigencias, diversos hashtags se han hecho tendencia en la plataforma de X: #ARMYQUIERECLARIDAD, #INFOANTESDELAVENTA, #TRANSPARENCIAOCESA, #OCESAARMYQUIEREPRECIOSYMAPA, creando todo un movimiento masivo en redes y una denuncia pública. La preventa se tiene planeada para el próximo jueves 22 y viernes 23 de enero de 2026.

¿Qué se sabe del concierto de BTS en México?

Hasta el momento, no se sabe mucho de la logística de los tres conciertos que se ofrecerán en el país. No obstante, gracias a la información compartida por fanáticos de Madrid, España y otras partes del mundo en redes, se reveló que la gira contará con un diseño de escenario circular envolvente de 360 grados.

Este innovador montaje inmersivo coloca al público en el centro de la experiencia, permitiendo un mayor aforo en cada recinto y una mejor oportunidad de disfrutar el evento musical al máximo desde cualquier ángulo. Algunos usuarios ya han compartido fotografías en plataformas digitales de cómo se vería este escenario al interior del Estadio GNP CDMX.

Hasta el momento, OCESA no se ha pronunciado al respecto y diversas fanáticas han comenzado a llamar la atención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), argumentando que se debe garantizar el derecho a la información veraz, clara y oportuna sobre precios, prohibiendo prácticas comerciales abusivas y engañosas, esto según la Ley Federal de Protección al Consumidor.

