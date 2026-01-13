BTS en México: la euforia de las ARMY desatan la mejor ola de memes

Tras confirmarse el regreso a los escenarios de la banda surcoreana BTS, las ARMY se volvieron tendencia en la red al celebrar que los intérpretes de “Dynamite” incluyeron a México como parte de su esperada gira.

De acuerdo con el calendario oficial de BTS, las fechas incluyen presentaciones en México, donde ofrecerán tres conciertos en el Estadio GNP los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, shows que de inmediato generaron gran expectativa entre los fanáticos del K-pop, los cuales desataron una ola de memes.

BTS en México. Foto: @bts.bighitofficial

Los mejores memes que dejó el regreso de BTS a México

La reacción del fandom ARMY se volvió tendencia por celebrar el regreso de su anda favorita.

*anuncian fecha para México*



yo en chinga en medio de la junta del jale: pic.twitter.com/e2eWuO8eew — Lala💢 (@yoongillauren2) January 13, 2026

Ante el anuncio de las fechas, las fans exigieron las listas de precio de los boletos para BTS.

Las mejores reacciones del concierto de BTS en México. Foto: Redes sociales

Asimismo, la cadena de oración para conseguir entradas se hizo presente.

Las ARMY se encuentran en cadena de oración para alcanzar boletos. Foto: Rede sociales.

Las ARMY recomendaron a su banda no consumir alimentos en las calles de México para evitar enfermedades.

Las mejores reacciones del concierto de BTS en México. Foto: Redes sociales

Muchos fans que no pudieron ahorrar para el regreso de BTS, quedaron sorprendidos por la noticia.

Las mejores reacciones del concierto de BTS en México. Foto: Redes sociales

Las reacciones con humor ante la falta de dinero para los boletos se hicieron presentes en la red.

Las mejores reacciones del concierto de BTS en México. Foto: Redes sociales

Las fans más de Jimin mencionaron que su artista celebrará su cumpleaños 31 en Latinoamérica.

Las mejores reacciones del concierto de BTS en México. Foto: Redes sociales

