Este domingo la golfista mexicana Gaby López firmó su mejor actuación en un Major, al terminar en segundo lugar del US Women's Open, un golpe detrás de la estadounidense Nelly Korda, quien conquistó su cuarto título grande, el segundo de este año.

Con su último putt en el Riviera Country Club, Korda dilapidó las ilusiones de Gaby de forzar unos playoffs junto a Charley Hull por el campeonato. Finalmente, la jugadora originaria de la Ciudad de México terminó el US Women's Open con una tarjeta de 7-bajo-par. Así, superó su mejor resultado en un Major (un tercer lugar en el Evian Championship de 2023).

En conferencia de prensa, Gaby mencionó que “me siento súper bien, la verdad. Para nada estoy decepcionada. Me siento muy feliz, me di cuenta que puedo ganar un Major, que puedo ponerme en contienda en un back-nine en un campeonato así. No hay nada que me arrepiento, hay mucho de lo que me enorgullece. Y hay que felicitar a Nelly, ha tenido un gran año y ha mostrado un gran nivel”.

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Este resultado, además de entregarle ganancias por un millón 89 mil 774 dólares, se suma a la gran temporada que ha tenido la mexicana. En nueve torneos termió tres veces dentro del Top 5.

“Me hubiera gustado haber embocado más putts, sobre todo en los hoyos 16 y 17, pero es borde en el 18, con toda la gente alrededor, fue muy especial (...) me sentí más nerviosa al principio que al final. Debes ser paciente, cuando se abra la oportunidad, tienes que dejarte llevar por la ola. Estoy muy feliz con el resultado y por todo el trabajo que he puesto, justo a mi equipo”, concluyó.

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