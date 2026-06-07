Victor Wembanyama no rehúye los reflectores en las Finales de la NBA, y los Spurs de San Antonio no lo querrían de otra manera.

Menos de 48 horas después de fallar un tiro al final del segundo juego que habría vencido a los Knicks de Nueva York e igualado la serie, el pívot francés de 22 años, que se está convirtiendo en el rostro de la liga, afirmó que la presión de la situación no le molesta mientras los Spurs encaran el tercer juego con una desventaja de 2-0.

“De verdad no hay razón para pensarlo demasiado. Para esto estoy hecho”, comentó el domingo Wembanyama.

Wembanyama no ha sido el problema para los Spurs. Los lideró con 26 puntos en el primer partido de la serie y anotó 29, la mayor cifra del segundo.

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Victor Wembanyama on dealing with pressure-packed moments:



"At the end of the day, this is everything I wished for."



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El mensaje del compañero Keldon Johnson después de que el intento de tiro ganador de Wembanyama rebotara en el aro y saliera fue: “Tíralo otra vez”.

“Él es nuestro hombre. Desde el primer día, ha sido nuestro hombre. Es el motor en ataque y en defensa. No puedes encestar todos los tiros ganadores, pero no puedes encestar un tiro que no intentas. Y nosotros vivimos con ese tiro. Cualquier día de la semana, dos veces los domingos, vivimos con que Vic tome nuestro tiro para ganar el partido porque él es nuestro hombre y esa es la confianza que tenemos en Victor”, manifestó Johnson.

Los jugadores señalaron que la confianza en todo el equipo es fuerte antes de entrenar en el Madison Square Garden, donde saben que se enfrentarán a un ambiente hostil el lunes por la noche. El base Stephon Castle calificó como ganables cada uno de los dos primeros partidos en casa, pero quedarse cortos ha incrementado la urgencia.

Castle, quien insiste en que su tobillo se siente mejor de lo esperado tras lesionarse el viernes por la noche, expresó: “Nuestro sentido de urgencia probablemente es el más alto que ha sido en todos estos playoffs. Creo que es simplemente naturaleza humana salir con cierto sentido de urgencia, especialmente después de una derrota”.

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San Antonio perdió dos partidos seguidos ante Oklahoma City en las finales de la Conferencia Oeste, aunque eso ocurrió después de ganar el primero. Los Spurs no han perdido tres seguidos en toda la temporada.

“Si no están desesperados ahora, no sé. Saben que están contra la pared, y van a tener que salir y van a tener que pelear. Nosotros vamos a estar listos, vamos a superar eso y vamos a hacer todo lo que podamos para llevarnos una victoria”, dijo el base de los Knicks, Deuce McBride.

see you tomorrow 🧡💙 pic.twitter.com/tK1Qv2Qckm — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 8, 2026

En un intento por cambiar el rumbo, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, todavía no había salido a caminar por la ciudad de Nueva York antes de dirigir el entrenamiento el domingo. Él y su cuerpo técnico mantuvieron la misma rutina que han seguido durante todos los playoffs.

“Te metes en el video, discutes, te castigas. Se dan retroalimentación, averiguan cómo ayudar a los muchachos para el próximo partido”, explicó Johnson.

Una de sus conclusiones es la sensación de que su equipo no ha jugado a su nivel tanto como Nueva York, que ha ganado 13 seguidos. Quizá salir de gira ayude.

Los Spurs tienen marca de 6-3 como visitantes en esta postemporada, incluida una victoria en el séptimo juego de las finales del Oeste ante el Thunder, campeón defensor. Keldon Johnson dijo que él y sus compañeros creen que pueden ganar “sin importar dónde estemos jugando, ya sea aquí, en Marte, de visita, en casa”.

La presión nunca ha sido mayor, dado que ningún equipo en la historia de la liga ha perdido los dos primeros partidos de las finales en casa y luego ha ganado el título. Los líderes veteranos esperan que los Spurs dejen el pasado atrás y no se queden enganchados a una derrota desgarradora.

“Lo único que importa es lo que tenemos delante ahora mismo. No podemos tomar el partido pasado y traerlo a este. Puedes aprender de ello, pero creo que lo más importante para nosotros es cómo nos enfocamos en hacer las jugadas, enfocarnos en cómo empezar como equipo y simplemente salir ahí y jugar con libertad”, afirmó el alero Harrison Barnes.