La presencia de insectos en las zonas de preparación de alimentos representa uno de los desafíos más recurrentes en la gestión de la higiene del hogar. Para mitigar esta problemática, el desarrollo de cebos caseros basados en la respuesta biológica de los vectores ofrece soluciones focalizadas que evitan el uso indiscriminado de aerosoles comerciales pesados.

De acuerdo con los parámetros de la entomología urbana, la efectividad de estas preparaciones radica en una estrategia simple pero contundente: fusionar un elemento tóxico destructivo con un "atrayente" alimenticio, habitualmente azúcares, que incite a la ingesta voluntaria del organismo.

Este insecto es una de las plagas urbanas más problemáticas en México y el mundo. Foto: Syngenta Soluciones Urbanas

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La colocación estratégica de estos compuestos en puntos críticos (tales como la parte posterior de los electrodomésticos, la base del fregadero o el interior de las grietas estructurales) asegura que las colonias entren en contacto directo con las mezclas. Las autoridades sanitarias recuerdan que, a pesar de tratarse de formulaciones artesanales, se deben mantener estrictas medidas de seguridad, depositando los cebos fuera del alcance de infantes y animales de compañía.

Fórmulas químicas y biológicas de erradicación

El uso de compuestos químicos moderados permite atacar el sistema digestivo de las plagas de forma progresiva, promoviendo el efecto contagio dentro del nido. De acuerdo con el sitio especializado en limpieza y control de plagas Anticimex, entre las opciones más extendidas por su accesibilidad y efectividad se encuentran las siguientes:

El método del Ácido Bórico : Esta alternativa destaca por su doble acción, ya que funge como un veneno estomacal letal y, de forma simultánea, abrasa el exoesqueleto del insecto. La fórmula estándar requiere partes iguales de ácido bórico, azúcar glass (pulverizada) y harina (la cual aporta consistencia). Para facilitar la aplicación en rincones de difícil acceso, los expertos sugieren añadir pequeñas porciones de leche o yema de huevo con el fin de moldear bolitas sólidas manejables .

: Esta destaca por su doble acción, ya que funge como un veneno estomacal letal y, de forma simultánea, abrasa el exoesqueleto del insecto. La fórmula estándar requiere partes iguales de ácido bórico, azúcar glass (pulverizada) y harina (la cual aporta consistencia). Para facilitar la aplicación en rincones de difícil acceso, los expertos sugieren añadir pequeñas porciones de leche o yema de huevo con el fin de moldear bolitas sólidas . El método del Bicarbonato de Sodio: Considerado el mecanismo más seguro en entornos con presencia de mascotas, este compuesto representa una opción de baja toxicidad para mamíferos, pero destructiva para los insectos. Al combinarse en partes iguales con azúcar común, genera una ingesta atractiva. Una vez que el espécimen consume la mezcla y bebe agua, se desata una reacción gaseosa interna que el sistema digestivo del insecto es incapaz de procesar.

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Bloqueo físico y mecanismos de control en el sustrato

Más allá de las reacciones gaseosas o tóxicas, la desinfestación también cuenta con alternativas de acción mecánica interna. El denominado "método del yeso" o escayola consiste en la integración homogénea de yeso de París, harina y una porción menor de azúcar. El principio operativo de esta técnica se basa en las propiedades higroscópicas del material: al ser consumido por el vector, el yeso se solidifica de forma acelerada al entrar en contacto directo con la humedad interna del organismo, provocando un colapso físico interno que detiene la actividad de la plaga.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualiza en sus manuales de saneamiento que el manejo integrado de plagas no depende exclusivamente de la letalidad del cebo, sino de la interrupción del acceso a fuentes de agua y residuos de comida alternos. (Por consiguiente), la limpieza profunda previa a la colocación de las trampas potencia el éxito del tratamiento, forzando a los insectos a consumir las preparaciones dispuestas en la cocina.

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