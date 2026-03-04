Después casi 4 años de pausa como grupo, BTS finalmente está de vuelta. La agrupación surcoreana sorprendió a su fandom al revelar el tracklist completo de “ARIRANG”, su nuevo álbum de estudio que incluirá 14 canciones inéditas y que llegará a las plataformas digitales el 19 de marzo de 2026.

El proyecto también abre una nueva etapa creativa para la banda de K-pop, que en los últimos años desarrolló carreras solistas antes de reencontrarse en el estudio.

Las 14 canciones de “ARIRANG”

El listado oficial del disco fue compartido a través de las plataformas del grupo y revela 14 temas completamente inéditos, en su mayoría con títulos en inglés.

Las canciones que integran el álbum son:

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round NORMAL Like Animals they don’t know ’bout us One More Night Please Into the Sun

En Apple Music aparece además una pista adicional titulada “ARMYRANG”, un audio especial en el que los integrantes del grupo hablan sobre el nuevo lanzamiento.

Hasta ahora ninguna de las canciones se ha estrenado como sencillo, por lo que todo el material será completamente nuevo para los fans cuando el disco se publique.

“ARIRANG” también destaca por la participación de productores reconocidos de la industria musical internacional.

Entre ellos figuran nombres como Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker (Tame Impala) y Ryan Tedder, quienes colaboraron en la creación de distintas canciones del álbum.

El significado cultural detrás de “ARIRANG”

“Arirang” es una de las canciones folclóricas más importantes de Corea, considerada incluso como el himno no oficial del país.

La pieza tradicional habla de anhelo, resistencia y esperanza, temas profundamente ligados a la identidad cultural coreana. De hecho, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La palabra puede interpretarse como “mi amado” o “mi querido”, y su narrativa gira en torno a cruzar un paso difícil mientras se mantiene el recuerdo de quienes se quedan atrás.

El lanzamiento del álbum forma parte de un calendario que marca oficialmente el regreso del grupo.

Estas son las fechas más importantes del comeback:

19 de marzo de 2026: estreno mundial del álbum ARIRANG en plataformas digitales.

20 de marzo de 2026: concierto especial “BTS The Comeback Live” en Gwanghwamun Square, en Seúl, transmitido globalmente por Netflix.

27 de marzo de 2026: estreno del documental “BTS: The Return” en Netflix.

9 de abril de 2026: inicio de la gira internacional Arirang World Tour, que se extenderá hasta 2027.

BTS también regresará a México

Como parte de esa gira mundial, BTS incluyó a México dentro de sus fechas confirmadas.

La agrupación se presentará tres noches en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con conciertos programados para:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026

