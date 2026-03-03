Más Información

Desde que se dio a conocer que el grupo de K-pop surcoreano se presentará en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el próximo 21 de marzo, las autoridades han puesto como prioridad la seguridad del evento, debido a la euforia que provocan los cantantes.

El concierto gratuito, que también será transmitido en Netflix por primera vez como BTS the Comeback Live, espera la presencia de hasta 260 mil personas alrededor del recinto. Incluso se revisan medidas para instalar pantallas cerca del ayuntamiento, con el fin de que más asistentes puedan seguir el espectáculo.

Hybe, la empresa de representación de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, también se ha encargado de dar actualizaciones al respecto.

¿Cuánto durará el concierto que será transmitido en Netflix?

De acuerdo con Hybe, el espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora para evitar inconvenientes, según un comunicado retomado por The Korean Times.

“Hemos fijado la hora de la actuación después de tener en cuenta varios factores, incluida la gestión del escenario, la seguridad del público y el control en el lugar”, detalló la compañía.

La presentación incluirá canciones de su nuevo álbum Arirang, que se estrenará un día antes y marcará su regreso a los escenarios. Posteriormente, iniciarán su gira mundial. México los recibirá en mayo de este año con tres fechas: 7, 9 y 10.

Arirang representa su regreso tras el servicio militar y refuerza sus raíces culturales, la nostalgia y la conexión con sus fanáticas, que los han acompañado durante este proceso.

En Corea del Sur ya se preparan otras actividades para los turistas que acudirán a festejar al grupo.

BTS reveló la lista de canciones de su nuevo álbum Arirang

Este martes 3 de marzo se dio a conocer el listado oficial en las cuentas de la banda. El álbum destaca por la participación de los integrantes en la producción: SUGA, j-hope y Jungkook aparecen en la autoría de la mayoría del repertorio, mientras que RM figura como compositor en 13 de las 14 pistas.

