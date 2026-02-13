Más Información

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

El Museo del Louvre vuelve a cerrar salas por inundación; se agrava la cadena de fallas que golpea su reputación

El Museo del Louvre vuelve a cerrar salas por inundación; se agrava la cadena de fallas que golpea su reputación

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Fraude en el Louvre destapado por la policía; nueve detenidos, incluidos empleados y guías, por venta de entradas y sobreventa de visitas guiadas

Fraude en el Louvre destapado por la policía; nueve detenidos, incluidos empleados y guías, por venta de entradas y sobreventa de visitas guiadas

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

El “Regreso del Rey”, como se le conoce en Corea del Sur al regreso del grupo de K-pop tras tres años y nueve meses, está generado preocupación entre las autoridades locales.

A mediados de enero se anunció que el septeto se presentará en un gran evento gratuito en la histórica Plaza Gwanghwamun, un espacio tradicionalmente reservado para actos políticos, para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum ARIRANG, que rinde homenaje a la cultura coreana.

El espectáculo, programado para el 21 de marzo a las 20:00 horas, requerirá un despliegue de seguridad extraordinario, ya que se esperan hasta 260 mil asistentes.

Lee también:

Según The Korean Times, el jefe de la Policía Metropolitana de Seúl, Park Jeong-bo, indicó que se creará una fuerza especial para supervisar el evento. La plaza se dividirá en cuatro zonas de densidad : “Núcleo”, “Caliente”, “Tibia” y “Fría”, subdivididas en 15 sectores específicos para prevenir aglomeraciones.“Garantizaremos la seguridad de los ciudadanos mediante una gestión rigurosa de las multitudes”, aseguró Park.

Trece equipos de delitos violentos de nueve comisarías patrullarán la zona para prevenir agresiones y disturbios, mientras que comandos policiales estarán en espera para medidas antiterroristas. Para controlar el tráfico, la estación Gwanghwamun podría ser omitida por el metro si hay sobrecupo, y las rutas de autobuses serán desviadas.

En el BTS Comeback Live: ARIRANG, se negocia con la Administración del Patrimonio Nacional y el Gobierno Metropolitano de Seúl que los miembros desfilen por la “Calle del Rey”, desde las puertas Geunjeongmun y Heungnyemun del Palacio Gyeongbokgung, pasando por la puerta principal Gwanghwamun, hasta la woldae (plataforma ceremonial elevada) para llegar al escenario.

Lee también:

Hoteles sin cupo para el evento

Aunque las autoridades habían prometido supervisar que los hoteles cercanos a la plaza no elevaran sus precios, críticos señalan que la mayoría ya están ocupados y que las pocas habitaciones disponibles alcanzan hasta 1 millón de wones (693 dólares) por noche, lo que evidencia que las inspecciones llegaron tarde.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @claritavideladiaz

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad: “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián. Foto: Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián Figueroa

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien" Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien"

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián . Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ashley Graham

Ashley Graham presume su figura curvilínea en vestido rojo y se “roba” las miradas

[Publicidad]