El “Regreso del Rey”, como se le conoce en Corea del Sur al regreso del grupo de K-pop BTS tras tres años y nueve meses, está generado preocupación entre las autoridades locales.

A mediados de enero se anunció que el septeto se presentará en un gran evento gratuito en la histórica Plaza Gwanghwamun, un espacio tradicionalmente reservado para actos políticos, para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum ARIRANG, que rinde homenaje a la cultura coreana.

El espectáculo, programado para el 21 de marzo a las 20:00 horas, requerirá un despliegue de seguridad extraordinario, ya que se esperan hasta 260 mil asistentes.

Según The Korean Times, el jefe de la Policía Metropolitana de Seúl, Park Jeong-bo, indicó que se creará una fuerza especial para supervisar el evento. La plaza se dividirá en cuatro zonas de densidad : “Núcleo”, “Caliente”, “Tibia” y “Fría”, subdivididas en 15 sectores específicos para prevenir aglomeraciones.“Garantizaremos la seguridad de los ciudadanos mediante una gestión rigurosa de las multitudes”, aseguró Park.

Trece equipos de delitos violentos de nueve comisarías patrullarán la zona para prevenir agresiones y disturbios, mientras que comandos policiales estarán en espera para medidas antiterroristas. Para controlar el tráfico, la estación Gwanghwamun podría ser omitida por el metro si hay sobrecupo, y las rutas de autobuses serán desviadas.

En el BTS Comeback Live: ARIRANG, se negocia con la Administración del Patrimonio Nacional y el Gobierno Metropolitano de Seúl que los miembros desfilen por la “Calle del Rey”, desde las puertas Geunjeongmun y Heungnyemun del Palacio Gyeongbokgung, pasando por la puerta principal Gwanghwamun, hasta la woldae (plataforma ceremonial elevada) para llegar al escenario.

Hoteles sin cupo para el evento

Aunque las autoridades habían prometido supervisar que los hoteles cercanos a la plaza no elevaran sus precios, críticos señalan que la mayoría ya están ocupados y que las pocas habitaciones disponibles alcanzan hasta 1 millón de wones (693 dólares) por noche, lo que evidencia que las inspecciones llegaron tarde.

