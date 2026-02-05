Más Información

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

"You can call me idol"... y lo demuestra con un histórico concierto gratuito en Seúl, Coreal del Sur. La banda celebrará su comeback el 21 de marzo con un espectáculo en y el palacio real adyacente, convirtiéndose en el primer grupo coreano en realizar un show de un solo tiempo en este emblemático lugar. Además, por primera vez, el evento será transmitido a nivel mundial vía Netflix.

El regreso de los intérpretes de "Idol" coincide con el lanzamiento de su álbum ARIRANG, tras casi cuatro años de pausa. A esto se suma una gira internacional y diversas actividades a lo largo del próximo mes para que turistas y ARMY (fanáticos) disfruten de esta nueva etapa simbólica del grupo.

Detalles del evento en Plaza Gwanghwamun

Según medios locales, el espectáculo combinará elementos de la cultura tradicional coreana con un montaje escénico de alto nivel. Las autoridades municipales de Seúl confirmaron que están en negociaciones las secuencias de apertura de “BTS The Comeback Live: Arirang”.

Lee también:

Se espera que el septeto aparezca desde el interior del palacio Geunjeongmun y cruce hacia la puerta Heungnyemun antes de salir por la puerta principal de Gwanghwamun, abriendo así las tres puertas principales del sur del Palacio Gyeongbok.

El grupo obtuvo la aprobación para utilizar esta área, así como el “Woldae”, escenario ceremonial frente a la puerta principal, históricamente usado por los reyes de la dinastía Joseon.

No se ha confirmado si esta entrada será en vivo o pregrabada.

De acuerdo con "The Korea Times", el espectáculo contaría con al menos 50 bailarines y 13 músicos de una compañía tradicional coreana, reforzando la interpretación de “ARIRANG”.

Además, la agencia del grupo solicitó proyectar imágenes en la puerta de Gwanghwamun durante el show; imágenes similares se proyectarán en la puerta y paredes de Sungnyemun el 20 de marzo, durante el lanzamiento del álbum.

Aunque no se tiene un estimado oficial de espectadores debido a posibles ajustes por seguridad, se hablaba de alrededor de 15 mil personas. La asignación de lugares podría realizarse mediante plataformas para fans, como Weverse, o mediante otros sitios de venta de entradas.

Lee también:

Asimismo, el espectáculo estará dirigido por Hamish Hamilton, reconocido por crear los shows de medio tiempo del Super Bowl. El 27 de marzo se estrenará en Netflix el documental “BTS: The Return”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Verástegui se lanza contra Bad Bunny asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’. Foto: EFE/John Watson-Riley / EFE/EPA/JILL CONNELLY

Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones. Foto: Tomada de Instagram @carlosrivera / @tonitamusic1

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones"

Tía de Imelda Tuñón revela el origen de los videos tomados por Julián Figueroa y sentencia: "Violan la intimidad de la pareja". Foto: Addis Tuñón IG / Imelda Tuñón IG

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez

Kim Kardashian rompe el internet con lencería para San Valentín tras rumores de romance con Lewis Hamilton. Foto: AP

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

[Publicidad]