Britney Spears ha compartido un mensaje en su perfil de Instagram (@britneyspears), en el que dice que "tiene suerte de estar viva" por el modo en que su familia le trató, según la cantante, quien también asegura que ahora les tiene miedo.

La intérprete, con 42 millones de seguidores en la red social, cerró su cuenta temporalmente en noviembre pasado tras una disputa con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos. Spears volvió a activarla poco después.

"Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató (...) y ahora les tengo miedo. Es extraño cómo Dios trabaja de maneras misteriosas. (....) Para ser totalmente honesto con ustedes (el público), no importa lo que diga, nunca se responsabilizarán de lo que hicieron", argumenta la cantante.

Lee también: Caifanes alista concierto en el Centro Cultural Otomí; cómo llegar, fecha y boletos

Spears comienza su publicación asegurando que las personas necesitan sentirse conectadas unos con otros y no sentirse solos, pero advierte que aquellos a quienes su familia les diga que "ayudarlos es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos, están equivocados".

"Podemos perdonar como personas, pero nunca olvides", ha añadido.

En 2021, Spears puso fin a la tutela por la que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años. Libre de ese control, la vocalista de "Toxic" ha estado bajo los focos por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando y posando desinhibida.

Lee también: Tras ver video de Imelda, Laura Zapata aconseja a sus hijos tener cuidado de quién se enamoran

Una de las últimas disputas que captó la atención de los medios ha sido con su exmarido Kevin que publicó un libro de memorias "You Thought You Knew", en el que decía estar preocupado por ella y aseguraba que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".

Spears dice que hace tiempo que no baila porque se rompió en dos ocasiones un dedo del pie.