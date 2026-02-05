Más Información

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

invocará a “Los Dioses ocultos” con su concierto en el Centro Cultural Otomí de Temoaya, siendo una de las pocas agrupaciones en ocupar el recinto para conciertos.

Este lugar ceremonial fue inaugurado en 1989 con el objetivo de preservar las tradiciones y cultura de esta civilización ancestral.

Para llegar al Centro Cultural Otomí desde la Ciudad de México hay dos maneras:

La primera de ellas es en automóvil particular, mismo con el que tendrás que tomar la autopista México-Toluca y después la carretera Toluca-Naucalpan, al llegar a Temoaya, sigue la señalización hacia el centro ceremonial, ubicado a unos 12 kilómetros del centro municipal.

La segunda, si prefieres hacer el recorrido en transporte público debes llegar a Toluca en uno de los camiones que salen desde las terminales de autobuses en CDMX, posteriormente en la misma central de camiones buscar las combis que van a Temoaya, al estar en el centro, puedes optar por un taxi para que te deje en la entrada del recinto en el que Caifanes dará su concierto.

¿Cuándo es el concierto de Caifanes y cuánto cuestan los boletos?

El concierto de Caifanes en el Centro Cultural Otomí de Temoaya está programado para el próximo sábado 18 de abril del 2026 en punto de las 19:00 horas.

Los boletos se podrán comprar en E-ticket a partir de este mismo viernes 6 de febrero, aunque no hay una hora confirmada se sugiere ingresar temprano para no quedar fuera del show que busca combinar lo místico del recinto con la propuesta tan allegada a las raíces nacionales de la banda liderada por Saúl Hernández.

Lee también:

Aunque si no puedes realizar el viaje hasta el Estado de México, puedes esperar a los conciertos que Caifanes tiene pactados en el Auditorio Nacional el 29 y 30 de mayo del 2026, cuyas entradas ya están disponibles en Ticketmaster.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Verástegui se lanza contra Bad Bunny asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’. Foto: EFE/John Watson-Riley / EFE/EPA/JILL CONNELLY

Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones. Foto: Tomada de Instagram @carlosrivera / @tonitamusic1

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones"

Tía de Imelda Tuñón revela el origen de los videos tomados por Julián Figueroa y sentencia: "Violan la intimidad de la pareja". Foto: Addis Tuñón IG / Imelda Tuñón IG

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez

Kim Kardashian rompe el internet con lencería para San Valentín tras rumores de romance con Lewis Hamilton. Foto: AP

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

[Publicidad]