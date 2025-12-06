Más Información

La noche de este viernes, mientras sonaba “Houdini” y “Physical” en el Estadio GNP como parte del último concierto de , donde por cierto cantó “Amor Prohibido” de Selena, del otro lado de Churubusco, Saúl Hernández y compañía hacían lo propio y desataron una vibrante velada en el Palacio de los Deportes cargada de éxitos y una inquebrantable voluntad de seguir en la .

Al comienzo, alrededor de las 21:15 horas, Hernández junto con el resto de la banda recorrió una pasarela para llegar al flamante escenario 360°, que cabe la pena decir que se está convirtiendo en todo un clásico, a la par de que sonaba “Paint it, black” de Rolling Stones, mientras 22 mil fanáticos ovacionaban enérgicamente a la banda en el primero de cinco presentaciones en el Domo de Cobre.

“Aquí no es así” fue el tema que arrancó la noche en un terrible inicio, el audio estaba saturado y el micrófono principal de Saúl tenía mucha interferencia, algo que desencajó a los fanáticos pero que con la evolución del tema se fue arreglando, hasta llegar a un mínimo aceptable.

“Puedes nacer en cualquier lado y se siente ese lugar pero nosotros nacimos aquí en el DF México”, dijo un emotivo Saúl Hernández antes de interpretar uno de los temas favoritos de los fanáticos, “Para que no digas que no pienso en ti” el cual ya lució mejor sonoramente.

Una de las curiosidades de la noche recayó en el público mismo, pese a estar abarrotado y tener un escenario giratorio la gente se acumuló en uno de los extremos de la explanada que rodeaba al mismo, dejando el otro lado menos abarrotado, suponiendo que tendrían de frente a la banda todo el tiempo.

“Bienvenido a tu ritual raza, al Palenque de las Deportes, gracias por estar y acompañarnos, estoy sin palabras, que Dios te bendiga. El aplauso es para ti raza no para Caifanes, indiscutiblemente”, dijo Saúl antes de cantar “Detrás de los cerros”.

La electrizante velada continuó con temas como “Detrás de ti”, “Miedo” y “Miércoles de ceniza” que cautivaron a los presentes, recordando las palabras de uno de los fans, Miguel de 47 años, que asistió con su familia y que aseguraba que escuchar a Caifanes era recordar su juventud.

“La siguiente canción habla de ti, de la abuela, la mamá, la hija, la tía, es sobre como has cambiado el curso de nuestras vidas, que Dios te bendiga mujer”, dijo Hernández, y pasó a ser uno de los momentos más emotivos de la noche donde el músico habló sobre su lucha, reconociendo su búsqueda constante por la igualdad y la justicia.

Momento coronado con la interpretación de “Viaje astral” mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de mujeres prominentes como Elena Garro, Elena Poniatowska, Graciela Iturbide, Rosario Castellanos, Valeria Luiselli y Margarita Michelena.

Además, como ya es su costumbre y reforzando ese sentido de equidad, la banda dio un espacio para “Canción sin miedo”, el tema insignia de la cantautora Vivir Quintana mientras en las mismas pantallas se presentaban imágenes de mujeres en marchas, exigiendo derechos y denunciando la violencia de género, un tema que Saúl y Caifanes tienen muy arraigado. Al final el vocalista solo pronunció “Más hombres y menos machos”, lo que provocó una ovación generalizada.

“Nada”, “Los dioses ocultos”, “Y caíste” (lo más nuevo de su repertorio, estrenada en marzo), “De noche todos los gatos son pardos”, “Cuéntame tu vida”, siguieron el vendaval de éxitos pero fue hasta que sonaron los primeros acordes de “Mátenme porque me muero” que se estremeció la audiencia y cual si fuera el grito al inicio de la canción, el Palacio de los Deportes se volvió un solo coro, al igual que en “Nubes”, “Viento”, “No dejes que…” y “Afuera”. Esta última se sigue sintiendo rara sin Alejandro Marcovich.

Sin duda alguna las canciones clásicas fueron las más cantadas de la noche aunque lo más reciente también fue bien recibido. Luego de una pequeña pausa, el infaltable encore, la banda regresó a terminar como dios manda con “Antes de que nos olviden”, que desde luego mostró imágenes de los desaparecidos en todo el país, recordando la realidad que vivimos.

Finalizaron con un homenaje a Maldita vecindad y Los Hijos del Quinto Patio cantando “Pachuco”, además Saúl incitó al público a apoyar a las bandas locales. Terminaron con “Te lo pido por favor”, “La célula que explota” y la infaltable “La negra Tomasa”, para así terminar un show emotivo y electrizante, es verdad Saúl ya no canta como antes pero eso parece no importarle a nadie.

