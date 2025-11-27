2025 fue uno de los años más importantes para el mundo de la música en vivo; y es que, el público pudo ser testigo de grandes shows, visitas inesperadas y momentos históricos, como el regreso de Oasis tras casi 15 años de ausencia.

Pero aún falta mucho que ver. Para el último mes del año la agenda musical, lejos de apagarse se volverá a llenar con las presentaciones de grandes estrellas, abarcando géneros que van desde el pop hasta la música urbana.

Los escenarios más grandes de la ciudad se preparan para, por última vez en el año, abrir sus puertas a los fans y crear una atmósfera inigualable, haciendo de diciembre una época imperdible para cualquier melómano.

Si aún tienes espacio en tu calendario, apunta todas estas fechas, pues sería un error perdértelas.

Dua Lipa. La cantante regresa a México como parte de su Radical Optimism Tour, uno de los eventos más esperados.

Durante tres noches, Dua pondrá a bailar y cantar a sus fans con los éxitos de su nuevo material y los hits que la han consolidado como un ícono pop global.

¿Cuándo y dónde?: 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Caifanes. Una de las bandas más importantes del rock nacional regresa a los escenarios.

Tras décadas de trayectoria, el grupo sigue uniendo a diferentes generaciones, gracias a clásicos atemporales como "La Célula que Explota" y "Afuera". Sus presentaciones son conocidas por su intensa energía, mensajes sociales y el fervor de un público que ha mantenido viva su leyenda.

¿Cuándo y dónde?: 5 y 6 de diciembre. Palacio de los Deportes.

Bad Bunny. El concierto del mes, sin lugar a dudas. Tras varios años de ausencia, el llamado Conejo Malo se reencontrará con sus fans mexicanos en una serie de conciertos que tienen una misión muy clara: demostrar que "PR es otra cosa".

Como parte del "Debí tirar más fotos tour", Benito regalará ocho noches a su público, donde la música y la fiesta serán los protagonistas.

Los boletos están agotados.

¿Cuándo y dónde?: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre. Estadio GNP Seguros.

Junior H. La deuda que el cantante de corridos tumbados adquirió con sus fans, será saldada con este concierto. Y es que, el joven se vio obligado a posponer la primer fecha en la capital mexicana debido a un evento deportivo.

Con este concierto compensará al público y cerrará su exitosa visita a la ciudad.

¿Cuándo y dónde?: 15 de diciembre. Plaza de toros México.

Banda MS. Los ídolos de la música regional mexicana prometen un show con una gran producción, interpretando sus baladas románticas y sus corridos más populares. Una de las mejores fiestas para cerrar el año.

¿Cuándo y dónde?: 19 y 20 de diciembre. Arena CDMX.

