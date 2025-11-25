Más Información

De manera inesperada, anunció el cambio de fecha de su concierto del 29 de noviembre en la De manera inesperada, Junior H anunció el cambio de fecha de su concierto en la Monumental Plaza de Toros México. El ajuste se realizó por recomendaciones e instrucciones directas del Gobierno de la Ciudad de México.

La presentación del artista se recorrió debido el partido de la Liguilla del futbol mexicano América vs. Rayados, que se disputará este sábado en la capital por instrucciones del Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de la alcaldía Benito Juárez.

La nueva fecha del concierto de Junior H en CDMX será el 15 de diciembre, un mes después de lo previsto. El intérprete de “El Hijo Mayor” traerá su gira "Sad Boyz Tour" por primera vez a la capital.

Junior H se presentará ahora el 15 de diciembre en la Plaza de Toros CDMX, debido a encuentro de futbol. Foto: Funticket
Junior H se presentará ahora el 15 de diciembre en la Plaza de Toros CDMX, debido a encuentro de futbol. Foto: Funticket

¿Cómo solicitar un reembolso?

Si no puedes asistir al nuevo día del concierto, podrás pedir un reembolso de la siguiente manera:

En caso de haberlos comprados físicamente en la Plaza de Toro, deberás acudir directamente a taquilla para solicitar la devolución.

Boletos comprados vía web (Superboletos):

  1. Ingresa a tu correo electrónico.
  2. Envía un mensaje a atc@funticket.mx
  3. En el asunto escribe: “Reembolso boletos Jr. H”.
  4. En el cuerpo del mensaje especifica que solicitas la devolución por el cambio de fecha del concierto.
  5. Espera la respuesta de parte de la taquillera

En caso de tener alguna duda con tu reembolso puedes contactarlos a través de los siguientes números: Whatsapp: +52 56 1200 8914 Tel: 55 9262 8926

Como parte de este cambio, se habilitaron algunos lugares adicionales para quienes no alcanzaron boletos previamente. Además, Junior H mantiene sus otras fechas confirmadas:

  • Domingo 30 de noviembre
  • Sábado 13 de diciembre

regresará a la CDMX para reencontrarse con sus seguidores e interpretar éxitos como:

  • “Y lloro”
  • La durango
  • “Rockstar”
  • Lady Gaga
  • “Extssy Model”
  • El Azul
  • “El F”
  • El Tsurito
  • “Un desperdicio”

