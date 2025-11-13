Más Información

La noticia sobre la comparecencia de ante la Fiscalía de Jalisco no pasó desapercibida para . Apenas se enteró, el cantante hizo uso de sus redes sociales para salir en defensa de su amigo y expresar su molestia contra las autoridades.

Todo ocurrió en su cuenta oficial de Instagram. Cano compartió una nota donde se informaba sobre la comparecencia del intérprete de "La Durango" ante la Fiscalía de Jalisco. Pero la imagen iba acompañada de un fuerte mensaje:

“Qué gobierno tan ridículo el de mi país, qué vergüenza. Todo por cantar música. Ahora quieren que cantemos lo que ellos dicen. Por diooss”, escribió en sus historias.

El intérprete de corridos tumbados salió en defensa de Junior H, quien es acusado de apología del delito. Foto: Instagram.
En una segunda publicación, el cantante de corridos tumbados subió un video para ampliar su postura, esta vez con una advertencia dirigida a sus seguidores, y es que, según él, la censura que está sufriendo Junior es una señal de alerta.

“Trucha, plebada, primero es eso, primero que nos digan qué cantar, luego qué vestir, qué escuchar, en qué trabajar… así empiezan estos hasta que se te meten a la cocina. Trucha, no siempre estén de acuerdo y aplaudan, luego les va ir peor a ustedes. Ojo ahí”, agregó.

El cantante se lanzó en contra del gobierno mexicano. Foto: Redes sociales.
En su mensaje final, "El Nata" reclamó que, además de querer influir en la música que interpretan, las autoridades exigen cada vez más recursos económicos a los ciudadanos.

“No les basta con los impuestos, no les basta con el predial, qué quieren ahora”, escribió, rematando con un tajante “Fuk”.

Recordemos que Junior H fue acusado de presunta apología al delito, luego de que, durante su participación en las Fiestas de Octubre de Zapopan, interpretara "El Azul", un narcocorrido que hace referencia a un capo del crimen mexicano.

H no solo fue multado con 33 mil pesos, ahora enfrenta una investigación en su contra de la que no se ha expresado al respecto.

